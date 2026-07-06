Tử vi tuần mới (6/7 đến 12/7/2026), 3 con giáp họa mấy cũng thành phúc, ôm hết tiền vàng thiên hạ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người

Tử vi tuần mới (6/7 đến 12/7/2026), Chính Quan chiếu mệnh, tuổi Dậu là con giáp chí khí. Bạn luôn nghiêm túc trong công việc và xứng đáng nhận được những thành quả khiến người khác ngưỡng mộ. Bạn có thể được thăng chức không sớm thì muộn.

Trong ngày hôm nay, những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để có những bước khởi đầu mới. Hãy tự tin vào năng lực của bản thân mình, bản mệnh chẳng hề thua kém ai.

Tuy nhiên Kim khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người đáng tin cậy.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (6/7 đến 12/7/2026), Tam Hợp dự báo ngày phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm, người độc thân sẽ gặp được một người quan trọng để cả hai cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những cặp đôi thời gian này rất ý thức trong việc hâm nóng tình cảm lứa đôi bằng những cuộc hẹn hò riêng tư chỉ có hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Chính Quan mà tuổi Hợi có thể giải quyết mọi việc rõ ràng ngày hôm nay, nhờ đó mà bạn sẽ không cần phải đau đầu thêm nữa. Đây là ngày để đi tìm đáp án cho mọi vấn đề khiến bạn đang thắc mắc, trăn trở đấy.



Ngũ hành xung khắc cho thấy yếu tố ngoại cảnh như là thời tiết cũng có thể là tác nhân ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Cố gắng ăn uống đầy đủ, bổ sung nhiều dưỡng chất để tăng cường hệ miễn dịch bạn nhé.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi tuần mới (6/7 đến 12/7/2026), có Chính Ấn nên những bạn tuổi Tý chuẩn bị thi cử, xin thăng chức, xin việc sẽ thuận lợi, không cần phải lo lắng. Tuy nhiên nếu Tý muốn bản thân phát triển nhiều hơn nữa cần có chí tiến thủ, chịu khó lắng nghe kinh nghiệm từ người đi trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm có chút bấp bênh, vợ chồng không hiểu nhau và hay cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn trẻ tuổi Tý cảm thấy chán yêu đương, có hay không có người yêu cũng không còn quan trọng nữa mặc dù cha mẹ đang hối thúc.

Tiền bạc ổn định nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa. Con giáp này siêng năng, chịu khó nên cũng tích lũy được kha khá số vốn làm ăn, thời gian tới bạn nào mà có ý định lập nghiệp, kinh doanh thì hãy làm nhé.

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