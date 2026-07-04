Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc, giàu có trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 04/07/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc, giàu có trong chớp mắt trong 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), nhờ Tam Hội trợ mệnh nên Thân rất may mắn trong công việc, làm gì cũng có quý nhân trợ giúp. Mọi khó khăn đến với bạn hôm nay sẽ được giải quyết nhanh chóng, tất cả nhờ vào năng lực của bạn. Người làm kinh doanh sớm ký được hợp đồng lớn, thu hút được khách hàng nhờ quảng cáo thông minh. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc, giàu có trong chớp mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khoảng thời gian này tiền bạc khá vượng, thu nhập có chuyển biến tích cực hơn trước nhờ Thực Thần. Tuy nhiên bạn nên cố gắng chi tiêu tiết kiệm, đừng nổi hứng mua sắm những thứ xa xỉ. Tiền mà bạn đầu tư cho con cái học hành và đầu tư cho sức khỏe của bản thân là món tiền đầu tư hời nhất. 

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ. Nhờ có Tam Hội giúp sức, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc, giàu có trong chớp mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Rất có thể quý nhân là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, bạn cũng sẽ được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Con giáp tuổi Tý 

Trong 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), Tam Hội Thái Tuế mang tới cho người tuổi Tý một ngày vận trình nhiều may mắn và hanh thông. Ngày này bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các giải pháp cho những rắc rối làm khó bản thân từ trước đó. Vì thế, bạn cảm thấy rất phấn chấn và uy tín cũng theo đó tăng cao. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc, giàu có trong chớp mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện tình giữ ở mức ổn định. Đôi lứa dù đều bận rộn với công việc riêng của mình nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tới nửa kia, giữ mối quan hệ luôn bền vững. Người độc thân hãy mở cửa trái tim và tâm hồn mình để đón nhận những mối nhân duyên mới nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Qua đêm nay, 3 con giáp vận khí cực thịnh, rũ bỏ tai ương, Thần Tài mang lộc đến nhà, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội

Qua đêm nay, 3 con giáp vận khí cực thịnh, rũ bỏ tai ương, Thần Tài mang lộc đến nhà, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận khí cực thịnh, rũ bỏ tai ương, Thần Tài mang lộc đến nhà, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày liên tiếp (4/7-12/7), 3 con giáp tài lộc vượng phát, ngồi không cũng giàu, có số thành tỷ phú, lên hương ngang hàng đại gia

Trong 7 ngày liên tiếp (4/7-12/7), 3 con giáp tài lộc vượng phát, ngồi không cũng giàu, có số thành tỷ phú, lên hương ngang hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/7-6/7), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/7-6/7), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Mua quả bầu vài nghìn đồng, bạn đang mang về "kho báu" sức khỏe cho cả nhà

Mua quả bầu vài nghìn đồng, bạn đang mang về "kho báu" sức khỏe cho cả nhà

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên tạo dấu ấn với thành công của 'Tình Yêu Có Pháo Hoa'

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên tạo dấu ấn với thành công của 'Tình Yêu Có Pháo Hoa'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Từ 4/7 đến hết 31/7, 3 con giáp giàu to bất chấp, tiền tiêu không hết, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ 4/7 đến hết 31/7, 3 con giáp giàu to bất chấp, tiền tiêu không hết, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Bác sĩ căng não phẫu thuật cho sản phụ nặng tới 120kg kèm nhiều bệnh lý

Bác sĩ căng não phẫu thuật cho sản phụ nặng tới 120kg kèm nhiều bệnh lý

Sức khỏe 2 giờ 40 phút trước
Thông tin MỚI về tình trạng sức khoẻ nghệ sĩ Minh Hòa sau khi bị đột quỵ

Thông tin MỚI về tình trạng sức khoẻ nghệ sĩ Minh Hòa sau khi bị đột quỵ

Hậu trường 3 giờ 6 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 4/7/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 4/7/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Thừa Lỗi chinh phục khán giả bằng diễn xuất và học vấn nổi bật

Thừa Lỗi chinh phục khán giả bằng diễn xuất và học vấn nổi bật

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Trưa nay bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn từ chiều và đêm nay

Trưa nay bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn từ chiều và đêm nay

Xã hội 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

NÓNG: Danh tính đôi vợ chồng bị bắt quả tang sản xuất 10.000 áo thun giả thương hiệu nổi tiếng

NÓNG: Danh tính đôi vợ chồng bị bắt quả tang sản xuất 10.000 áo thun giả thương hiệu nổi tiếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 7 ngày liên tiếp (4/7-12/7), 3 con giáp tài lộc vượng phát, ngồi không cũng giàu, có số thành tỷ phú, lên hương ngang hàng đại gia

Trong 7 ngày liên tiếp (4/7-12/7), 3 con giáp tài lộc vượng phát, ngồi không cũng giàu, có số thành tỷ phú, lên hương ngang hàng đại gia

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/7-6/7), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/7-6/7), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Từ 4/7 đến hết 31/7, 3 con giáp giàu to bất chấp, tiền tiêu không hết, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ 4/7 đến hết 31/7, 3 con giáp giàu to bất chấp, tiền tiêu không hết, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 4/7/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 4/7/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới sau ngày 4/7/2026

3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới sau ngày 4/7/2026

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp mất lộc Trời ban, 'tiền mất tật mang', làm gì cũng khó khăn trắc trở, vận xui bủa vây

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp mất lộc Trời ban, 'tiền mất tật mang', làm gì cũng khó khăn trắc trở, vận xui bủa vây