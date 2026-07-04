Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc, giàu có trong chớp mắt

Trong 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), nhờ Tam Hội trợ mệnh nên Thân rất may mắn trong công việc, làm gì cũng có quý nhân trợ giúp. Mọi khó khăn đến với bạn hôm nay sẽ được giải quyết nhanh chóng, tất cả nhờ vào năng lực của bạn. Người làm kinh doanh sớm ký được hợp đồng lớn, thu hút được khách hàng nhờ quảng cáo thông minh.

Khoảng thời gian này tiền bạc khá vượng, thu nhập có chuyển biến tích cực hơn trước nhờ Thực Thần. Tuy nhiên bạn nên cố gắng chi tiêu tiết kiệm, đừng nổi hứng mua sắm những thứ xa xỉ. Tiền mà bạn đầu tư cho con cái học hành và đầu tư cho sức khỏe của bản thân là món tiền đầu tư hời nhất.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ. Nhờ có Tam Hội giúp sức, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Rất có thể quý nhân là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, bạn cũng sẽ được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Con giáp tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), Tam Hội Thái Tuế mang tới cho người tuổi Tý một ngày vận trình nhiều may mắn và hanh thông. Ngày này bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các giải pháp cho những rắc rối làm khó bản thân từ trước đó. Vì thế, bạn cảm thấy rất phấn chấn và uy tín cũng theo đó tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình giữ ở mức ổn định. Đôi lứa dù đều bận rộn với công việc riêng của mình nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tới nửa kia, giữ mối quan hệ luôn bền vững. Người độc thân hãy mở cửa trái tim và tâm hồn mình để đón nhận những mối nhân duyên mới nhé.

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