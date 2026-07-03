Sau 16h30 chiều mai (4/7/2026), thấy Hợi được đánh giá khá cao về cách giao tiếp và cách hành động trong công việc. Khách hàng phàn nàn là bạn liền tiếp nhận và sửa sai, không hề chối bỏ. Bạn đi đến đâu là được yêu mến đến đó. Những chuyện bạn làm đều mang lại kết quả tốt.

Thêm vào đó, Thiên Tài trợ vận cũng giúp Hợi thu lợi cho bản thân khá nhiều. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu ngoài dự kiến vì chịu thương chịu khó. Ngày này nhiều bạn dễ trúng thưởng hoặc mua được đồ với giá tốt, niềm vui nhỏ nhưng có thể làm bạn vui vẻ cả ngày.

Tình cảm không được tốt cho lắm vì Thổ Thủy bất dung. Đừng dành thời gian cho những người không biết trân trọng tấm lòng của bạn, rất phí. Không thích thì nói “Không”, thích thì nói “Có”, đừng cả nể mà khiến bản thân phải chịu thiệt nhé Hợi.

Con giáp tuổi Mùi

Sau 16h30 chiều mai (4/7/2026), tuổi Mùi khá tập trung cho công việc hiện tại, không muốn ai chen ngang vào việc mình đang làm dù người đó có ý tốt, bạn thích làm việc độc lập và có lập trường vững vàng. Bạn có khát vọng thay đổi mạnh mẽ, nhưng lại dễ bị cản trở bởi những chuyện nhỏ nhặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc của con giáp này rủng rỉnh nhờ ảnh hưởng của Chính tài. Kiếm tiền là việc khó nhọc và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Tốt hơn hết là nên kiếm tiền thông qua các kỹ năng chuyên môn trong công việc chính mà Mùi đang làm, đó là con đường tốt nhất giúp bạn kiếm được nhiều tiền, sống cuộc sống sung túc trong ngày này.



Nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim mang tới cho con giáp này nhân duyên ưng ý, đôi lứa có nhiều cơ hội đi đến hôn nhân hạnh phúc. Các cặp đôi sau khi trải qua sóng gió, thử thách thì ngày càng biết trân trọng và yêu thương nửa kia nhiều hơn.

Con giáp tuổi Ngọ

Sau 16h30 chiều mai (4/7/2026), người tuổi Ngọ vẫn đang tiến băng băng trên hành trình mình đã chọn. Bản mệnh may mắn có môi trường làm việc tốt, điều kiện phát triển rộng mở. Nếu bản mệnh tiếp tục làm việc nghiêm túc, nỗ lực và cầu tiến thì kết quả đạt được sẽ vô cùng xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cũng có nhiều điểm sáng. Con giáp này có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng do những thành tích xuất sắc đã gặt hái được trong công việc suốt thời gian qua. Cấp trên luôn nhận ra được sự cố gắng và nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của bản mệnh.

Nhờ ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm cũng có những bước tiến đáng kể. Các cặp đôi bắt đầu bàn tính đến việc về chung một nhà. Mặc dù thời gian yêu đương không quá lâu nhưng cả hai đều có suy nghĩ chín chắn nên có thể coi đó là nhân duyên, nhận được sự ủng hộ từ gia đình cũng như bạn bè.

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