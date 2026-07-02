Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/7), 3 con giáp phúc phận đầy nhà, phát tài phát lộc, giàu sang đến cuối đời, giàu có phú quý không ai bằng

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/7), tuổi Hợi buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bản mệnh cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển.

Vận trình tình cảm cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm hơn nữa tới nửa kia của mình. Đừng suốt ngày lấy lý do bận rộn làm cớ. Cố gắng cân bằng cả công việc và tình cảm, bản mệnh sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.

Với người làm công ăn lương, con giáp này không có gì phải lo lắng. Ngày này bản mệnh phát huy năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bản mệnh.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/7), người tuổi Sửu đón tài tinh Thực Thần được đánh giá là một ngày vượng tài lộc với bản mệnh. Con giáp này vẫn đang đi đúng hướng trong kinh doanh, đầu tư, nên lợi nhuận thu về đều đặn, hôm nay sẽ còn rủng rỉnh hơn thường ngày nhờ sự tài trí và nhanh nhẹn của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Công danh sự nghiệp trong ngày cũng diễn ra khá suôn sẻ. Con giáp này sẽ phải đứng ra thực hiện các quyết định quan trọng nhưng điều đó không hề khiến bạn nao núng, cũng bởi Sửu đã có sự chuẩn bị và tính toán kĩ càng nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Những lựa chọn khôn ngoan này sẽ giúp bạn có bước tiến xa trên chặng đường công danh.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/7), con giáp tuổi Thìn nhờ Lục Hợp nâng đỡ mà có thể giữ được hòa khí tốt với mọi người trong gia đình mình. Không những thế, bạn còn chịu khó quan tâm hơn tới đời tư và đưa ra cho họ những lời khuyên đáng giá.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn hôm nay được Chính Quan nâng đỡ nên từ công việc, cho tới quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp, đối tác và khách hàng được cải thiện rõ rệt. Mọi hiểu lầm được xóa bỏ, đem lại cho bạn sự thấu suốt, rõ ràng.



Ngũ hành tương sinh tương trợ cho tài chính của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều. Thậm chí có những người có thêm nhiều nguồn thu mới, gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

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