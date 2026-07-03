Về giá trị dinh dưỡng , trong 100g trà Hibiscus có năng lượng là 49 kcal, 11,31g hydrat carbon (đường bột), 0,64g lipid (chất béo), 0,96g protein, 14µg vitamin A, 0,011mg vitamin B1, 0,028mg vitamin B2, 0,31mg vitamin B3, 12mg vitamin C, 215mg Ca, 1,48mg Fe, 51mg Mg, 37mg P, 208mg K, 6mg Na...

Hoa atiso đỏ hay còn được gọi là cây Hibiscus, hoa bụp giấm, thích hợp với điều kiện khí hậu nước ta, có thể trồng trong các vườn gia đình để lấy đài hoa làm nước uống và làm thuốc. Hoặc có thể phơi khô và bảo quản để pha nước trà uống hàng ngày.

Qua quá trình phân tích thì người ta đã nhận thấy rằng hoa Atiso đỏ chứa khá nhiều bioflavonoids, thuộc nhóm chất chống Oxy hóa mạnh. Bên cạnh đó cũng phải kể đến hàm lượng cao vitamin C, các khoáng chất tham gia tích cực vào hoạt động ngăn chặn gốc tự do.

Chính vì vậy, nếu sử dụng thường xuyên sản phẩm từ hoa Atiso đỏ, bạn có thể duy trì vẻ ngoài tươi trẻ lâu hơn.

Giảm huyết áp

Huyết áp cao dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Chẳng hạn như tai biến, nhồi máu cơ tim. Loại trà chế biến từ hoa Atiso đỏ từ lâu đã được công nhận như một loại thực phẩm tốt cho người cao huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng cao bioflavonoids trong hoa Atiso luôn tham gia tích cực vào hoạt động ngăn ngừa gốc tự do, chống lão hóa. Đồng thời, hoạt chất này còn hỗ trợ ngăn chặn oxy hóa lipoprotein, điều hòa chỉ số huyết áp. Bổ sung Atiso đỏ chính là cách đơn giản giúp bạn hạ huyết áp an toàn, không cần dùng đến nhiều thuốc.

Giảm mỡ máu

Bên cạnh tác dụng chống lão hóa và giảm huyết áp thì hoa Atiso còn hỗ trợ làm giảm lượng mỡ trong máu. Từ đó, phần nào ngăn chặn biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Một và nghiên cứu gần đây đã khẳng định rằng Atiso đỏ hoàn toàn có khả năng loại bỏ bớt cholesterol xấu, ngăn chặn tổn thương mạch máu. Đặc biệt, một số hoạt chất trong loại hoa này còn tham gia vào quá trình điều hòa lượng mỡ, loại bỏ bớt mỡ trong máu, hạn chế phần nào tình trạng máu đóng cục.

Cải thiện chức năng gan

Gan là một trong những bộ phận nội tạng lớn nhất trong cơ thể. Bộ phận này chính là nơi tiết mật, lọc độc tố, dự trữ một lượng lớn vitamin và khoáng chất, tham gia vào hàng trăm phản ứng trong cơ thể. Thế nhưng theo thời gian cộng với chế độ sinh hoạt không khoa học, chức năng gan lại dần suy giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Muốn kích thích quá trình đào thải độc tố, giải độc cho gan, bạn nên ưu tiên sử dụng loại thực phẩm thanh mát như hoa Atiso đỏ. Trong loài hoa này chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa flavonoid hỗ trợ quá trình giải độc gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.

Một số lưu ý khi dùng trà atiso đỏ

Mặc dù atiso đỏ mang đến nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên có một số lưu ý bạn cần nắm khi sử dụng để hạn chế thấp nhất tác dụng phụ ngoài mong muốn có thể xảy ra:

Người huyết áp thấp nên uống đài quả khô atiso đỏ với đường và uống sau khi ăn sáng xong.

Nên tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng atiso đỏ nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú.

Không dùng nước máy để pha atiso vì clo trong nước máy có thể làm tăng vị nồng và vị chua của atiso đỏ. Thay vào đó, dùng nước tinh khiết đã đun sôi để pha trà, bạn sẽ thấy thức uống có màu trong hơn và vị chua cũng dịu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên lạm dụng quá nhiều atiso đỏ vì cái gì dùng nhiều cũng không tốt, chưa kể còn có thể gây tổn thương cho gan vì gan phải làm việc quá sức.

Không uống trà atiso đỏ khi đói hoặc vào buổi tối.