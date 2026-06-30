Bật mí 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời ẩn sau vị ngon ngọt của bưởi da xanh

Dinh dưỡng 30/06/2026 05:00

Bưởi da xanh không chỉ thơm ngon mà còn giàu vitamin C, chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, cần sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp.

Bưởi da xanh là một trong những loại trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị ngọt thanh, múi mọng nước và dễ sử dụng trong bữa ăn hằng ngày. Không chỉ là món trái cây tráng miệng quen thuộc, bưởi da xanh còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe

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Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của bưởi da xanh

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Trung bình một quả bưởi chứa khoảng 4 g chất xơ. Ăn một nửa quả cũng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy no. Chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng, từ đó ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như bệnh tim và đái tháo đường type 2.

Giảm nguy cơ sỏi thận

Có nhiều nguyên nhân gây ra sỏi thận, từ chế độ ăn uống đến tiền sử gia đình. Acid citric (citrate) trong bưởi có thể giúp ngăn ngừa một số loại sỏi thận tái phát. Tuy nhiên, bạn sẽ phải ăn hoặc uống rất nhiều bưởi mỗi ngày, vì vậy bổ sung acid citric theo hướng dẫn của bác sĩ có thể là một lựa chọn tốt hơn.

Bật mí 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời ẩn sau vị ngon ngọt của bưởi da xanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bưởi tốt cho hệ tiêu hóa

Quả bưởi còn chứa một lượng chất xơ đáng kể. Lượng chất xơ này không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mà còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bưởi cũng cung cấp một lượng nhỏ các khoáng chất quan trọng như kali, canxi và magie, đóng góp vào nhiều chức năng của cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bưởi có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu. Các chất xơ hòa tan trong bưởi, đặc biệt là pectin, có thể liên kết với cholesterol trong ruột và giúp loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Bật mí 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời ẩn sau vị ngon ngọt của bưởi da xanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có tiềm năng ngừa ung thư

Một số loại bưởi, đặc biệt là bưởi đào, có chứa lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ mang lại màu hồng đặc trưng. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy chế độ ăn giàu lycopene có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. 

Ăn bưởi da xanh đúng cách và những điều cần lưu ý

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của bưởi da xanh và hạn chế rủi ro, nên ăn với lượng vừa phải, ưu tiên ăn nguyên múi để giữ chất xơ tự nhiên và hạn chế ép nước hoặc thêm quá nhiều đường khi chế biến. Cần đa dạng nguồn trái cây, không phụ thuộc vào một loại duy nhất, đồng thời thận trọng nếu có dạ dày nhạy cảm hoặc khi ăn lúc đói.

Bật mí 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời ẩn sau vị ngon ngọt của bưởi da xanh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ do bưởi có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa một số loại thuốc. Bên cạnh đó, nên chọn bưởi có nguồn gốc rõ ràng và lưu ý rằng đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị.

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