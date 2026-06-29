Hãng gia dụng Hàn Quốc mở rộng chuỗi, tìm đối tác bán lẻ

Không gian sống 29/06/2026 20:45

Bằng việc hỗ trợ tối đa từ khâu setup đến vận hành cửa hàng, thương hiệu mong muốn hợp tác lâu dài với các cá nhân và doanh nghiệp bán lẻ gia dụng.

Sau chuỗi thành công từ việc khai trương các cửa hàng mới tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Nha Trang..., LocknLock đang tiếp tục tăng tốc phủ sóng thương hiệu. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư khai thác thị trường gia dụng chính hãng đầy tiềm năng tại địa phương.

LocknLock mang đến giải pháp nhượng quyền linh hoạt, "đo ni đóng giày" cho từng đối tác. Tùy thuộc vào vị trí mặt bằng và đặc điểm thị trường khu vực, LocknLock sẽ tư vấn phương án đầu tư, diện tích cửa hàng và danh mục hàng hóa phù hợp nhất.

Hãng gia dụng Hàn Quốc mở rộng chuỗi, tìm đối tác bán lẻ - Ảnh 1

Trở thành đối tác của LocknLock, bạn sẽ sở hữu những đặc quyền vượt trội:

Tận dụng ngay độ nhận diện thương hiệu cực cao và lòng tin sẵn có của hàng triệu người tiêu dùng.

Kinh doanh trọn bộ hệ sinh thái sản phẩm từ hộp bảo quản, bình giữ nhiệt, dụng cụ nhà bếp đến thiết bị điện gia dụng và đồ du lịch. Danh mục đa dạng giúp đối tác chủ động xoay vòng sản phẩm theo thói quen chi tiêu của người dân bản địa.

Một trong những điểm cộng lớn nhất của mô hình nhượng quyền LocknLock là chính sách đồng hành trọn đời. Bạn hoàn toàn không phải đơn độc khi bắt đầu:

Đội ngũ chuyên gia của LocknLock sẽ trực tiếp khảo sát địa điểm, thiết kế không gian, đào tạo nhân sự và phối hợp tổ chức khai trương bài bản, giúp tối ưu thời gian và hạn chế rủi ro ban đầu.

 Đối tác liên tục được cập nhật kiến thức sản phẩm, chuẩn hóa quy trình quản lý, trưng bày và bán hàng theo tiêu chuẩn chuẩn quốc tế.

Không dừng lại ở việc bàn giao hệ thống, LocknLock cam kết đi đường dài cùng đối tác. Thương hiệu thường xuyên tiếp sức bằng các chương trình ưu đãi độc quyền, hoạt động truyền thông và sự kiện kích cầu tại địa phương nhằm liên tục thu hút khách hàng, đảm bảo doanh thu tăng trưởng ổn định.

LocknLock ưu tiên hợp tác cùng các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, am hiểu thị trường địa phương và có mặt bằng phù hợp. Hãy kết nối cùng LocknLock ngay hôm nay để đón đầu xu hướng và kiến tạo cơ hội kinh doanh dẫn đầu!

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