Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Món ngon mỗi ngày 13/02/2026 05:00

Cứ ngỡ vỏ bưởi sẽ khó ăn, nhưng thành phẩm lại khiến mình bất ngờ bởi vị ngọt thanh, dẻo sần sật và hoàn toàn sạch bóng vị đắng cay vốn có. Giữa tiết trời se lạnh này, được nhâm nhi miếng mứt thơm nồng cùng một tách trà nóng thì đúng là 'cặp bài trùng' hoàn hảo.

Mứt vỏ bưởi dẻo thơm, mang theo chút cay nồng ấm áp nhưng đã được thuần hóa để trở nên ngọt ngào lạ kỳ. Những ngày này, chỉ cần một khay mứt nhỏ bên cạnh bình trà ấm, ta như gói cả dư vị an yên của ngày Tết vào lòng.

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp - Ảnh 1

Công thức làm mứt vỏ bưởi 

- Vỏ bưởi chọn bưởi da xanh, quả non thì đỡ bị xơ. Sau đó lược bớt phần cùi trắng rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. 

- Đường theo tỉ lệ 1:1 với vỏ bưởi. 

- Pha muối với nước sâm sấp mặt bưởi, cho bưởi đã thái vào bóp cho bưởi ra hết dầu khoảng 20 phút. 

- Rửa sạch vỏ bưởi nhiều lần với nước.

- Cho nồi nước lên bếp, thêm vào muối và cho vỏ bưởi vào đun tầm 3-5 phút ở lửa vừa, không đun quá lâu hoặc sôi sẽ làm bưởi nát. 

- Rửa sạch và bóp nhiều lần nước, ăn thử thấy vỏ bưởi không còn bị đắng và the là đạt. 

- Lần rửa cuối vắt bưởi khô vừa để đem đi ướp đường. 

- Ướp vỏ bưởi với đường trong 1-2 tiếng khi đường tan bớt. 

- Đem sên trên bếp trên lửa vừa với chảo chống dính tới khi nước cạn và bưởi hơi se thì đem sấy bằng nồi chiên cho khô hẳn. 

- Sấy bằng nồi chiên không dầu 80 độ C trong 60 phút, nếu sấy 2 khay cùng lúc thì giữa giờ các bạn đảo khay để bưởi khô đều nhé!

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp - Ảnh 2

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp - Ảnh 3

Chúc mọi người thành công! 

Nguồn: FB Vân Anh

Cách làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm, giòn sựt sựt mà còn tốt cho sức khỏe

Cách làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm, giòn sựt sựt mà còn tốt cho sức khỏe

Mứt vỏ bưởi là món ăn quen thuộc ngày Tết, bạn hoàn toàn có thể vào bếp thực hiện món ăn này ngay tại nhà. Cách chế biến mứt dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xem thêm
Từ khóa:   mứt vỏ bưởi cách làm mứt vỏ bưởi món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/2/2026, 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, tiền bạc vây quanh, càng làm càng thắng lớn, tiền tiêu xong lại về đầy túi

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/2/2026, 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, tiền bạc vây quanh, càng làm càng thắng lớn, tiền tiêu xong lại về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/2/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/2/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh "quét sạch" độc tố trong máu

Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh "quét sạch" độc tố trong máu

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 44 phút trước
Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Vợ bỏ đi khi chồng ung thư rồi đột ngột trở về sau 3 tháng với diện mạo khác lạ: Tờ giấy trên tay hé lộ sự thật

Vợ bỏ đi khi chồng ung thư rồi đột ngột trở về sau 3 tháng với diện mạo khác lạ: Tờ giấy trên tay hé lộ sự thật

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình

Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước
Tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa: Chị dâu đang làm một việc không thể tin nổi để "dỗ" đứa trẻ nín khóc

Tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa: Chị dâu đang làm một việc không thể tin nổi để "dỗ" đứa trẻ nín khóc

Tâm sự gia đình 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Quên cách rán nem cũ đi, thêm 1 bước này nem sẽ vàng giòn, không bao giờ bị ỉu để mâm cỗ Tết thêm hoàn hảo

Quên cách rán nem cũ đi, thêm 1 bước này nem sẽ vàng giòn, không bao giờ bị ỉu để mâm cỗ Tết thêm hoàn hảo

Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay

Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống "gây nghiện" cho những ngày xuân se lạnh

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống "gây nghiện" cho những ngày xuân se lạnh

Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm!

Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm!

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng