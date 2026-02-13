Cứ ngỡ vỏ bưởi sẽ khó ăn, nhưng thành phẩm lại khiến mình bất ngờ bởi vị ngọt thanh, dẻo sần sật và hoàn toàn sạch bóng vị đắng cay vốn có. Giữa tiết trời se lạnh này, được nhâm nhi miếng mứt thơm nồng cùng một tách trà nóng thì đúng là 'cặp bài trùng' hoàn hảo.

Mứt vỏ bưởi dẻo thơm, mang theo chút cay nồng ấm áp nhưng đã được thuần hóa để trở nên ngọt ngào lạ kỳ. Những ngày này, chỉ cần một khay mứt nhỏ bên cạnh bình trà ấm, ta như gói cả dư vị an yên của ngày Tết vào lòng.

Công thức làm mứt vỏ bưởi

- Vỏ bưởi chọn bưởi da xanh, quả non thì đỡ bị xơ. Sau đó lược bớt phần cùi trắng rồi cắt thành từng miếng vừa ăn.

- Đường theo tỉ lệ 1:1 với vỏ bưởi.

- Pha muối với nước sâm sấp mặt bưởi, cho bưởi đã thái vào bóp cho bưởi ra hết dầu khoảng 20 phút.

- Rửa sạch vỏ bưởi nhiều lần với nước.

- Cho nồi nước lên bếp, thêm vào muối và cho vỏ bưởi vào đun tầm 3-5 phút ở lửa vừa, không đun quá lâu hoặc sôi sẽ làm bưởi nát.

- Rửa sạch và bóp nhiều lần nước, ăn thử thấy vỏ bưởi không còn bị đắng và the là đạt.

- Lần rửa cuối vắt bưởi khô vừa để đem đi ướp đường.

- Ướp vỏ bưởi với đường trong 1-2 tiếng khi đường tan bớt.

- Đem sên trên bếp trên lửa vừa với chảo chống dính tới khi nước cạn và bưởi hơi se thì đem sấy bằng nồi chiên cho khô hẳn.

- Sấy bằng nồi chiên không dầu 80 độ C trong 60 phút, nếu sấy 2 khay cùng lúc thì giữa giờ các bạn đảo khay để bưởi khô đều nhé!

Chúc mọi người thành công!

Nguồn: FB Vân Anh

