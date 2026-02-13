Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Món ngon mỗi ngày 13/02/2026 05:00

Cứ ngỡ vỏ bưởi sẽ khó ăn, nhưng thành phẩm lại khiến mình bất ngờ bởi vị ngọt thanh, dẻo sần sật và hoàn toàn sạch bóng vị đắng cay vốn có. Giữa tiết trời se lạnh này, được nhâm nhi miếng mứt thơm nồng cùng một tách trà nóng thì đúng là 'cặp bài trùng' hoàn hảo.

Mứt vỏ bưởi dẻo thơm, mang theo chút cay nồng ấm áp nhưng đã được thuần hóa để trở nên ngọt ngào lạ kỳ. Những ngày này, chỉ cần một khay mứt nhỏ bên cạnh bình trà ấm, ta như gói cả dư vị an yên của ngày Tết vào lòng.

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp - Ảnh 1

Công thức làm mứt vỏ bưởi 

- Vỏ bưởi chọn bưởi da xanh, quả non thì đỡ bị xơ. Sau đó lược bớt phần cùi trắng rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. 

- Đường theo tỉ lệ 1:1 với vỏ bưởi. 

- Pha muối với nước sâm sấp mặt bưởi, cho bưởi đã thái vào bóp cho bưởi ra hết dầu khoảng 20 phút. 

- Rửa sạch vỏ bưởi nhiều lần với nước.

- Cho nồi nước lên bếp, thêm vào muối và cho vỏ bưởi vào đun tầm 3-5 phút ở lửa vừa, không đun quá lâu hoặc sôi sẽ làm bưởi nát. 

- Rửa sạch và bóp nhiều lần nước, ăn thử thấy vỏ bưởi không còn bị đắng và the là đạt. 

- Lần rửa cuối vắt bưởi khô vừa để đem đi ướp đường. 

- Ướp vỏ bưởi với đường trong 1-2 tiếng khi đường tan bớt. 

- Đem sên trên bếp trên lửa vừa với chảo chống dính tới khi nước cạn và bưởi hơi se thì đem sấy bằng nồi chiên cho khô hẳn. 

- Sấy bằng nồi chiên không dầu 80 độ C trong 60 phút, nếu sấy 2 khay cùng lúc thì giữa giờ các bạn đảo khay để bưởi khô đều nhé!

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp - Ảnh 2

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp - Ảnh 3

Chúc mọi người thành công! 

Nguồn: FB Vân Anh

Cách làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm, giòn sựt sựt mà còn tốt cho sức khỏe

Cách làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm, giòn sựt sựt mà còn tốt cho sức khỏe

Mứt vỏ bưởi là món ăn quen thuộc ngày Tết, bạn hoàn toàn có thể vào bếp thực hiện món ăn này ngay tại nhà. Cách chế biến mứt dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xem thêm
Từ khóa:   mứt vỏ bưởi cách làm mứt vỏ bưởi món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ