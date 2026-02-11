Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay

Làm xôi tím tuy đơn giản vì quy trình tương tự như cách nấu các loại xôi thông thường, nhưng để thành phẩm không bị xỉn màu hay cứng hạt thì lại cần những lưu ý riêng biệt. Hãy cùng chú ý vào vài chi tiết quan trọng dưới đây để món xôi của bạn vừa chuẩn vị, vừa đạt độ thẩm mỹ cao nhất.

Nấu được một chõ xôi tím không khó, nhưng để biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật dẻo thơm thì lại là cả một sự tinh tế. Vẫn là những bước đồ xôi quen thuộc, nhưng chỉ cần thay đổi một chút trong cách ngâm gạo và canh lửa, bạn sẽ có ngay những hạt 'ngọc tím' thơm lừng, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Nguyên liệu: Gạo nếp - 1kg. Chọn loại nếp ngự, nếp ngon thì xôi sẽ dẻo ngon hơn.

Lá cẩm tươi

Dầu ăn, đường, muối, nước cốt dừa (có thể bỏ nếu không thích)

Cách thực hiệnGạo nếp mang vo sạch rồi ngâm gạo trong nước lạnh khoảng 6 tiếng để gạo ngậm no nước, mềm ra đồ xôi sẽ ngon. Hoặc bạn có thể ngâm nước âm ấm trong khoảng 4 tiếng cũng được.

Gạo nếp hấp tầm 20 phút mở nắp thêm tí nước nếu xôi khô và hấp thêm 10 -15 phút đến khi chín dẻo là hoàn thành.

Trình bày: xoài chín cắt lát và ăn kèm với nước cốt dừa.

Rưới đều nước cốt dừa lên xôi và ăn kèm xoài

Rất đơn giản, bắt mắt và ngon miệng. Chúc cả nhà thành công.

Nguồn: FB Quynh Duyen

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng Năm 2026 đã qua, chúng ta đang hướng tới những khởi đầu mới! Để lời chúc của bạn thêm phần "ngọt ngào" và hợp trend, mình xin gợi ý vài cách viết lại đoạn văn này cho đậm đà hương vị Tết nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sac-tim-ruc-ro-tren-mam-co-ngay-tet-cach-lam-xoi-tim-len-mau-cuc-chuan-nhin-la-muon-an-ngay-752754.html