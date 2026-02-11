Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay

Món ngon mỗi ngày 11/02/2026 11:15

Làm xôi tím tuy đơn giản vì quy trình tương tự như cách nấu các loại xôi thông thường, nhưng để thành phẩm không bị xỉn màu hay cứng hạt thì lại cần những lưu ý riêng biệt. Hãy cùng chú ý vào vài chi tiết quan trọng dưới đây để món xôi của bạn vừa chuẩn vị, vừa đạt độ thẩm mỹ cao nhất.

Nấu được một chõ xôi tím không khó, nhưng để biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật dẻo thơm thì lại là cả một sự tinh tế. Vẫn là những bước đồ xôi quen thuộc, nhưng chỉ cần thay đổi một chút trong cách ngâm gạo và canh lửa, bạn sẽ có ngay những hạt 'ngọc tím' thơm lừng, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay - Ảnh 1

Nguyên liệu: Gạo nếp - 1kg. Chọn loại nếp ngự, nếp ngon thì xôi sẽ dẻo ngon hơn.

Lá cẩm tươi

Dầu ăn, đường, muối, nước cốt dừa (có thể bỏ nếu không thích)

Cách thực hiệnGạo nếp mang vo sạch rồi ngâm gạo trong nước lạnh khoảng 6 tiếng để gạo ngậm no nước, mềm ra đồ xôi sẽ ngon. Hoặc bạn có thể ngâm nước âm ấm trong khoảng 4 tiếng cũng được.

Gạo nếp hấp tầm 20 phút mở nắp thêm tí nước nếu xôi khô và hấp thêm 10 -15 phút đến khi chín dẻo là hoàn thành. 

Trình bày: xoài chín cắt lát và ăn kèm với nước cốt dừa. 

Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay - Ảnh 2

Rưới đều nước cốt dừa lên xôi và ăn kèm xoài 

 Rất đơn giản, bắt mắt và ngon miệng. Chúc cả nhà thành công. 

Nguồn: FB Quynh Duyen

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Năm 2026 đã qua, chúng ta đang hướng tới những khởi đầu mới! Để lời chúc của bạn thêm phần "ngọt ngào" và hợp trend, mình xin gợi ý vài cách viết lại đoạn văn này cho đậm đà hương vị Tết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   xôi tím cách nấu xôi tim món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Tâm sự 24 phút trước
Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Tâm sự 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Hướng dẫn lựa chọn và sơ chế măng khô chuẩn vị, an toàn cho sức khỏe gia đình ngày Tết

Hướng dẫn lựa chọn và sơ chế măng khô chuẩn vị, an toàn cho sức khỏe gia đình ngày Tết

Sống khỏe 50 phút trước
Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay

Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 5 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp giàu sang Phú Quý, tiền vàng sung túc, hỷ tín ngập nhà, hạnh phúc mỹ mãn

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp giàu sang Phú Quý, tiền vàng sung túc, hỷ tín ngập nhà, hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 12/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 12/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống "gây nghiện" cho những ngày xuân se lạnh

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống "gây nghiện" cho những ngày xuân se lạnh

Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm!

Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm!

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Đừng làm khô bò ăn Tết nếu chưa biết "tuyệt chiêu" này: Miếng bò dai mềm, đậm đà đúng chuẩn ngoài hàng

Đừng làm khô bò ăn Tết nếu chưa biết "tuyệt chiêu" này: Miếng bò dai mềm, đậm đà đúng chuẩn ngoài hàng

Tết sát nút rồi! Bỏ túi ngay 2 công thức bánh lạ miệng, khách đến chơi nhà cứ gọi là "mê mẩn"

Tết sát nút rồi! Bỏ túi ngay 2 công thức bánh lạ miệng, khách đến chơi nhà cứ gọi là "mê mẩn"

Tiết lộ công thức ốc xào sả ớt "bất bại" của các nhà hàng hải sản nổi tiếng

Tiết lộ công thức ốc xào sả ớt "bất bại" của các nhà hàng hải sản nổi tiếng