Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống 'gây nghiện' cho những ngày xuân se lạnh

Một tách trà cam vào sáng sớm hay tối muộn đều là món quà tuyệt vời cho sức khỏe. Cái hương cam thơm lừng quyện cùng vị gừng nồng ấm không chỉ giúp dịu họng, ấm người mà còn là 'lá chắn' tự nhiên giúp cả gia đình phòng tránh ho và cảm lạnh trong tiết trời giao mùa.

3 bước để có món trà cam thơm ngon, tròn vị

Bước 1: Cam rửa sạch với bakingsoda và nước, ngâm 30 phút với nước muối loãng hoặc dung dịch vệ sinh rau củ có bán ở siêu thị.

Bước 2: Cam thái lát tròn. Nếu làm cam sấy mộc thì thái mỏng chút, nếu làm trà cam (có ướp đường và sên) thì thái dày chút để lúc sên đỡ bị nát cam.

Bước 3: Cam cho vào sấy liên tục trong 20-25 giờ ở nhiệt độ 50 độ C và có quạt thông gió nhé.

Lát cam được sấy khô hoàn toàn nhưng nguyên vẹn và rất thơm, việc sấy ở nhiệt thấp giúp cam giữ nguyên màu và hương thơm, không có "mùi nhiệt".

Thành quả: Cam sấy mộc thì pha thêm cùng 1 lát gừng, xả và thêm chút mật ong cũng trên cả tuyệt vời.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Tupperware Hoàng Hằng

