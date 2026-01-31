Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống 'gây nghiện' cho những ngày xuân se lạnh

Món ngon mỗi ngày 31/01/2026 05:00

Một tách trà cam vào sáng sớm hay tối muộn đều là món quà tuyệt vời cho sức khỏe. Cái hương cam thơm lừng quyện cùng vị gừng nồng ấm không chỉ giúp dịu họng, ấm người mà còn là 'lá chắn' tự nhiên giúp cả gia đình phòng tránh ho và cảm lạnh trong tiết trời giao mùa.

Thưởng thức trà cam vào lúc bình minh hay khi đêm về đều mang lại cảm giác thư thái lạ kỳ. Từng ngụm trà mang theo vị cam thanh mát và chút gừng ấm áp giúp xoa dịu cổ họng ngay tức thì. Đây chính là thức uống 'vàng' để cả nhà mình cùng nhau dưỡng nhâm, tăng sức đề kháng và tận hưởng những phút giây sum vầy ngày Tết. 

3 bước để có món trà cam thơm ngon, tròn vị 

Bước 1: Cam rửa sạch với bakingsoda và nước, ngâm 30 phút với nước muối loãng hoặc dung dịch vệ sinh rau củ có bán ở siêu thị.

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống 'gây nghiện' cho những ngày xuân se lạnh - Ảnh 1

Bước 2: Cam thái lát tròn. Nếu làm cam sấy mộc thì thái mỏng chút, nếu làm trà cam (có ướp đường và sên) thì thái dày chút để lúc sên đỡ bị nát cam.

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống 'gây nghiện' cho những ngày xuân se lạnh - Ảnh 2

Bước 3: Cam cho vào sấy liên tục trong 20-25 giờ ở nhiệt độ 50 độ C và có quạt thông gió nhé.

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống 'gây nghiện' cho những ngày xuân se lạnh - Ảnh 3

Lát cam được sấy khô hoàn toàn nhưng nguyên vẹn và rất thơm, việc sấy ở nhiệt thấp giúp cam giữ nguyên màu và hương thơm, không có "mùi nhiệt".

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống 'gây nghiện' cho những ngày xuân se lạnh - Ảnh 4

Thành quả: Cam sấy mộc thì pha thêm cùng 1 lát gừng, xả và thêm chút mật ong cũng trên cả tuyệt vời. 

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống 'gây nghiện' cho những ngày xuân se lạnh - Ảnh 5

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Tupperware Hoàng Hằng

Làm trà tắc siêu ngon siêu dễ

Trong các dòng trà thì trà chanh, trà tắc là làm nhanh và dễ nhất mà uống lại rất ngon nữa.


