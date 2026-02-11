Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi 'hóa đá' khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Tâm sự 11/02/2026 11:55

Lần này, tôi vẫn để bóp tiền ở phòng ngủ, tôi muốn dụ bác giúp việc giở trò trộm cắp lần nữa. Sau khi bố trí cẩn thận, tôi giả vờ ra ngoài. Cùng lúc đó, bác giúp việc cũng xách giỏ đi chợ.

Từ khi tôi sinh con thứ hai, tôi không còn đủ sức lau dọn, nấu nướng mỗi ngày. Tôi và chồng quyết định thuê người giúp việc. Bác giúp việc là người quen mà nhà chồng tôi giới thiệu. Tôi chẳng thể từ chối, nhưng quả thật cũng không hài lòng lắm.

Bác giúp việc này cứ lấy mối quan hệ quen biết với nhà chồng tôi nên chẳng mấy tôn trọng tôi. Bác không chỉ làm việc vụng về mà còn thích mách lẻo lại với bố mẹ chồng của tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi phải trả tiền cho bác ấy mà còn phải chịu đựng thế này sao?

Đến một ngày, tôi phát hiện mình bị mất tiền, khoảng 900 ngàn. Tôi để tiền trong phòng ngủ thì chỉ có chồng và người giúp việc là tình nghi thôi. Nhưng chồng tôi thì cần gì lấy tiền của vợ mà chẳng nói lời nào như thế. Chỉ có người giúp việc làm mà thôi! Nghĩ thế, tôi quyết định lắp camera để bắt quả tang bác giúp việc trộm tiền của mình.

Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi 'hóa đá' khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần này, tôi vẫn để bóp tiền ở phòng ngủ, tôi muốn dụ bác giúp việc giở trò trộm cắp lần nữa. Sau khi bố trí cẩn thận, tôi giả vờ ra ngoài. Cùng lúc đó, bác giúp việc cũng xách giỏ đi chợ. Khi vừa ra khỏi nhà thì tôi nghe chồng gọi hỏi đang đi đâu, tôi trả lời là đưa con đi ăn sáng rồi sẽ sang nhà ngoài. Chồng tôi ậm ừ rồi tắt máy.

Tôi đưa con đi ăn rồi gửi con bên nhà ngoại. Tôi âm thầm trở về nhưng dừng xe gần nhà nhưng chưa vào. Tôi mở điện thoại ra xem camera thì bất ngờ thấy một người phụ nữ bước vào phòng ngủ của mình. Sau đó tôi thấy chồng ôm lấy cô ta, cả hai ngã xuống giường. Tôi lạnh người nhìn họ quấn lấy nhau ngay trên giường ngủ của mình.

Đó là cô đồng nghiệp của chồng, tôi bị chồng phản bội mà không hề hay biết! Thường ngày, chồng tôi rất ít nhắc đến người phụ nữ này, thậm chí tin nhắn cũng không có. Nếu tôi không nghi ngờ người giúp việc mà lắp camera thì tôi không bao giờ phát hiện được chuyện tày trời này!

Nhìn thấy chồng quấn lấy nhân tình, tôi cắn răng không nhào vào nhà. Tôi hận chồng, muốn vạch trần anh ta và nhân tình. Nhưng tôi cũng sợ sẽ phải ly hôn chồng, tôi không muốn con của mình mất gia đình. Tôi phải làm sao đây?

Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Tôi ban đầu cứ tự trấn an mình rằng chồng sẽ không sao, có thể anh làm mất điện thoại, hay bận việc gì đó mà chưa liên lạc được với vợ con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cú sốc ngay phút 89: Đám cưới tiền tỷ tan thành mây khói chỉ vì một tiếng gọi của "người lạ" phía sau chú rể

Cú sốc ngay phút 89: Đám cưới tiền tỷ tan thành mây khói chỉ vì một tiếng gọi của "người lạ" phía sau chú rể

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cú sốc ngay phút 89: Đám cưới tiền tỷ tan thành mây khói chỉ vì một tiếng gọi của "người lạ" phía sau chú rể

Cú sốc ngay phút 89: Đám cưới tiền tỷ tan thành mây khói chỉ vì một tiếng gọi của "người lạ" phía sau chú rể

Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi "hóa đá" khi biết công dụng thật sự của nó

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi "hóa đá" khi biết công dụng thật sự của nó

Thấy vợ lén lút xách đồ ăn vào viện, tôi bám theo để rồi quỵ ngã khi biết cô ấy đang chăm sóc "người lạ" này

Thấy vợ lén lút xách đồ ăn vào viện, tôi bám theo để rồi quỵ ngã khi biết cô ấy đang chăm sóc "người lạ" này

Vừa đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi chết lặng trước cảnh tượng trong phòng tắm của vợ

Vừa đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi chết lặng trước cảnh tượng trong phòng tắm của vợ