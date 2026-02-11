Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Đời sống 11/02/2026 11:07

Công an vào cuộc xác minh thông tin đoạn video học sinh lớp 9 bị hành hung sau khi va chạm giao thông đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 11/2, Công an phường Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh bị hành hung sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 16h45 ngày 10/2, nam sinh lớp 9 điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Tập Đoàn 2, phường Long An, xảy ra va chạm nhẹ với xe máy do một người đàn ông cầm lái, chở theo vợ và con nhỏ.

Dù vụ va chạm không gây thiệt hại tài sản hay thương tích, người đàn ông vẫn chặn đầu xe đạp điện, dùng tay kẹp cổ và đánh vào mặt nam sinh. Khi em ngã xuống đường, người này tiếp tục dùng chân đạp vào mặt.

Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông - Ảnh 1
Công an vào cuộc xác minh thông tin đoạn video học sinh lớp 9 bị hành hung sau khi va chạm giao thông đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi hành hung, người đàn ông lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Bà N.T.B.H. (mẹ nam sinh) cho biết, sau sự việc, con trai trở về nhà với nhiều vết đau trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn. Gia đình đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

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Sự việc xảy ra tối 10/2, tại điểm trường Lầu Tòng, trường Tiểu học Nậm Lầu, thuộc xã cùng tên.

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