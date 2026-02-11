Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp giàu sang Phú Quý, tiền vàng sung túc, hỷ tín ngập nhà, hạnh phúc mỹ mãn

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), sự nghiệp và công danh của tuổi Tý nhờ Tam Hợp nên khá thuận lợi. Học hành thi cử có kết quả tốt hơn trước. Người đi làm nhận được nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác hơn mọi ngày. Dù làm việc ở trên lĩnh vực nào thì người này vẫn nhận được sự tín nhiệm từ mọi người.

Mặt tình cảm nhờ cục diện Kim sinh Thủy nên Tý thuận lợi từ yêu đương đến gia đình, xã hội. Con giáp này đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân hôm nay ra ngoài không khéo lại va phải ý trung nhân của đời mình, có tin vui lúc nào không hay.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), vận trình của tuổi Dần trôi qua khá nhẹ nhàng và thuận lợi. Những dự định kế hoạch đầu năm mới của bản mệnh đều được tiến hành một cách trôi chảy, đem về những kết quả ban đầu rất khả quan. Chẳng những vậy, đường tài lộc của con giáp này còn rất may mắn. Bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền rất khá do người khác biếu tặng hoặc từ vận may của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này trở nên tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước đó. Bản mệnh và người ấy dành khoảng thời gian ấm áp bên nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Không khí hân hoan trong những ngày này cũng giúp cả hai xích lại gần nhau hơn.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), Chính Tài hỗ trợ để con giáp tuổi Thân có đủ quyết tâm xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho bản thân và gia đình. Nhờ thế mà bạn thực sự bắt tay vào hành động và trở nên kỷ luật hơn với bản thân. Một ngày cuối năm bản mệnh tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, không ai có thể ngăn cản đôi chân bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này bạn cũng nên quan tâm hơn tới sức khỏe của trẻ nhỏ và người già trong gia đình mình. Thời tiết này ảnh hưởng rất lớn tới thể trạng của họ, nhưng nếu được chăm sóc tốt sẽ phòng tránh được bệnh tật.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!