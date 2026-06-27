Đừng ăn mận nếu bạn thuộc những trường hợp sau

Trước hết, quả mận có hàm lượng nước khá cao, giúp bổ sung lượng nước đã mất do cơ thể tiết nhiều mồ hôi trong mùa hè. Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể dễ bị mất cân bằng điện giải và rơi vào trạng thái khô nóng. Ăn mận giúp làm dịu cảm giác khát, đồng thời hỗ trợ quá trình điều hòa thân nhiệt. Vị chua tự nhiên của mận còn kích thích vị giác, giúp người ăn cảm thấy dễ chịu và ngon miệng hơn trong những ngày oi bức.

Trong những ngày hè oi bức, cơ thể con người thường rơi vào trạng thái nóng trong, mệt mỏi và mất nước. Vì vậy, việc lựa chọn những loại trái cây có tác dụng giải nhiệt là điều rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe . Trong số đó, quả mận được xem là phù hợp để giúp cơ thể thanh nhiệt. Nhờ chứa nhiều nước, vitamin và chất chống oxy hóa, mận trở thành món ăn vừa ngon miệng vừa giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng.

Không chỉ giàu nước, mận còn chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi thất thường. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa trong mận còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi, hỗ trợ làm mát cơ thể từ bên trong và hạn chế tình trạng nóng trong gây nổi mụn hay táo bón.

Dù mận mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều loại quả này. Việc hiểu rõ thể trạng cơ thể sẽ giúp tận dụng tối đa dinh dưỡng từ quả mận mà không gặp phải tác dụng phụ.

Ảnh minh họa: Internet

Người gặp vấn đề về tiêu hóa, táo bón: Mận (cả mận tươi và mận khô) chứa lượng chất xơ dồi dào cùng một loại đường tự nhiên là sorbitol. Sorbitol có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp đường ruột hoạt động trơn tru hơn và hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón rất hiệu quả. Việc ăn vài quả mận tươi hoặc mận khô mỗi ngày là một giải pháp nhuận tràng tự nhiên để cải thiện hoạt động của đường ruột.

Người cần kiểm soát lượng đường huyết: Dù có vị ngọt, mận lại là loại trái cây có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Khi ăn mận, lượng đường được giải phóng vào máu một cách từ từ, không gây tăng đường huyết đột biến. Do đó, người mắc bệnh đái tháo đường có thể ăn mận với một lượng vừa phải như một món tráng miệng an toàn. Lượng chất xơ trong mận cũng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn thức ăn nhanh.

Người lớn tuổi tuổi cần chăm sóc xương khớp: Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất thực vật (polyphenol) có trong mận giúp giảm viêm và hạn chế quá trình mất xương. Đây là một món ăn vặt lành mạnh hỗ trợ duy trì mật độ xương ở người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Quả mận cung cấp một lượng kali ổn định. Kali là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên thành mạch máu. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong mận cũng góp phần làm giảm nồng độ cholesterol xấu.

Một số lưu ý nhỏ để ăn mận an toàn

Không nên ăn quá nhiều: Một người trưởng thành khỏe mạnh nên ăn khoảng 5 - 10 quả mận tươi mỗi ngày. Việc lạm dụng ăn quá nhiều cùng lúc có thể gây đầy bụng. Ngoài ra, do mận có tính nóng, tiêu thụ quá mức dễ sinh nhiệt, gây nổi mụn nhọt hoặc rôm sảy ở người có cơ địa nhạy cảm.

Rửa sạch kỹ vỏ ngoài: Lớp vỏ mận chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa nhất nhưng cũng dễ bám bụi bẩn. Nên rửa sạch lớp phấn trên vỏ mận để tránh bị dị ứng cũng như giảm thiểu thuốc trừ sâu và vi khuẩn trên vỏ mận. Để đảm bảo an toàn, nên rửa mận trực tiếp dưới vòi nước chảy và ngâm qua nước muối loãng trước khi thưởng thức.