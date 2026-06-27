Đừng ăn mận nếu bạn thuộc những trường hợp sau: Từ loại quả giải nhiệt hóa 'độc dược' hại thân

Dinh dưỡng 27/06/2026 11:30

Quả mận được xem là loại quả đặc trưng của mùa hè không chỉ bởi hương vị chua ngọt hấp dẫn mà còn vì khả năng thanh nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, những đối tượng dưới đây nên hạn chế ăn nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong những ngày hè oi bức, cơ thể con người thường rơi vào trạng thái nóng trong, mệt mỏi và mất nước. Vì vậy, việc lựa chọn những loại trái cây có tác dụng giải nhiệt là điều rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe. Trong số đó, quả mận được xem là phù hợp để giúp cơ thể thanh nhiệt. Nhờ chứa nhiều nước, vitamin và chất chống oxy hóa, mận trở thành món ăn vừa ngon miệng vừa giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng.

Đừng ăn mận nếu bạn thuộc những trường hợp sau: Từ loại quả giải nhiệt hóa 'độc dược' hại thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước hết, quả mận có hàm lượng nước khá cao, giúp bổ sung lượng nước đã mất do cơ thể tiết nhiều mồ hôi trong mùa hè. Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể dễ bị mất cân bằng điện giải và rơi vào trạng thái khô nóng. Ăn mận giúp làm dịu cảm giác khát, đồng thời hỗ trợ quá trình điều hòa thân nhiệt. Vị chua tự nhiên của mận còn kích thích vị giác, giúp người ăn cảm thấy dễ chịu và ngon miệng hơn trong những ngày oi bức.

Không chỉ giàu nước, mận còn chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi thất thường. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa trong mận còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi, hỗ trợ làm mát cơ thể từ bên trong và hạn chế tình trạng nóng trong gây nổi mụn hay táo bón.

Những ai nên ăn mận thường xuyên?

Dù mận mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều loại quả này. Việc hiểu rõ thể trạng cơ thể sẽ giúp tận dụng tối đa dinh dưỡng từ quả mận mà không gặp phải tác dụng phụ.

Đừng ăn mận nếu bạn thuộc những trường hợp sau: Từ loại quả giải nhiệt hóa 'độc dược' hại thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người gặp vấn đề về tiêu hóa, táo bón: Mận (cả mận tươi và mận khô) chứa lượng chất xơ dồi dào cùng một loại đường tự nhiên là sorbitol. Sorbitol có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp đường ruột hoạt động trơn tru hơn và hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón rất hiệu quả. Việc ăn vài quả mận tươi hoặc mận khô mỗi ngày là một giải pháp nhuận tràng tự nhiên để cải thiện hoạt động của đường ruột.

Người cần kiểm soát lượng đường huyết: Dù có vị ngọt, mận lại là loại trái cây có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Khi ăn mận, lượng đường được giải phóng vào máu một cách từ từ, không gây tăng đường huyết đột biến. Do đó, người mắc bệnh đái tháo đường có thể ăn mận với một lượng vừa phải như một món tráng miệng an toàn. Lượng chất xơ trong mận cũng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn thức ăn nhanh.

Người lớn tuổi tuổi cần chăm sóc xương khớp: Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất thực vật (polyphenol) có trong mận giúp giảm viêm và hạn chế quá trình mất xương. Đây là một món ăn vặt lành mạnh hỗ trợ duy trì mật độ xương ở người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh.

Đừng ăn mận nếu bạn thuộc những trường hợp sau: Từ loại quả giải nhiệt hóa 'độc dược' hại thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Quả mận cung cấp một lượng kali ổn định. Kali là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên thành mạch máu. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong mận cũng góp phần làm giảm nồng độ cholesterol xấu.

Một số lưu ý nhỏ để ăn mận an toàn

Không nên ăn quá nhiều: Một người trưởng thành khỏe mạnh nên ăn khoảng 5 - 10 quả mận tươi mỗi ngày. Việc lạm dụng ăn quá nhiều cùng lúc có thể gây đầy bụng. Ngoài ra, do mận có tính nóng, tiêu thụ quá mức dễ sinh nhiệt, gây nổi mụn nhọt hoặc rôm sảy ở người có cơ địa nhạy cảm.

Rửa sạch kỹ vỏ ngoài: Lớp vỏ mận chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa nhất nhưng cũng dễ bám bụi bẩn. Nên rửa sạch lớp phấn trên vỏ mận để tránh bị dị ứng cũng như giảm thiểu thuốc trừ sâu và vi khuẩn trên vỏ mận. Để đảm bảo an toàn, nên rửa mận trực tiếp dưới vòi nước chảy và ngâm qua nước muối loãng trước khi thưởng thức.

Chè tươi tốt như sâm nhưng lại là "độc dược" với 5 nhóm người này: Biết sớm kẻo rước họa vào thân

Chè tươi tốt như sâm nhưng lại là "độc dược" với 5 nhóm người này: Biết sớm kẻo rước họa vào thân

Chè xanh là thức uống truyền thống và quen thuộc với mọi người Việt Nam. Uống nước chè xanh có nhiều tác dụng nhưng có những người không nên uống nước chè xanh. Liệu bạn có nằm trong số đó?

Xem thêm
Từ khóa:   mận Hà Nội ai không ăn mận Hà Nội dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ngọc Hà gợi ý cách phối váy trắng tối giản cho ngày hè

Hồ Ngọc Hà gợi ý cách phối váy trắng tối giản cho ngày hè

Hậu trường 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (28/6-29/6), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (28/6-29/6), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Da chùng nhão, chảy xệ và xỉn màu: Bí mật giúp nhiều phụ nữ trẻ hơn 10 tuổi chỉ 90 phút với 5 công nghệ nâng cơ - căng da 5 lớp

Da chùng nhão, chảy xệ và xỉn màu: Bí mật giúp nhiều phụ nữ trẻ hơn 10 tuổi chỉ 90 phút với 5 công nghệ nâng cơ - căng da 5 lớp

Làm đẹp 2 giờ 8 phút trước
Đừng ăn mận nếu bạn thuộc những trường hợp sau: Từ loại quả giải nhiệt hóa "độc dược" hại thân

Đừng ăn mận nếu bạn thuộc những trường hợp sau: Từ loại quả giải nhiệt hóa "độc dược" hại thân

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Đồ chơi “squishy” gây sốt trên TikTok bị cảnh báo chứa hóa chất độc hại

Đồ chơi “squishy” gây sốt trên TikTok bị cảnh báo chứa hóa chất độc hại

Xã hội 2 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/6/2026: Tăng vọt lên 148,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/6/2026: Tăng vọt lên 148,5 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài trải sẵn chiếu lộc sau ngày 27/6/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Thần Tài trải sẵn chiếu lộc sau ngày 27/6/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng sau ngày 27/6/2026

3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng sau ngày 27/6/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/6/2026, 3 con giáp hứng trọn Lộc thiên hạ, tiền vàng thi nhau vào nhà, vận may đỏ chót, tương lai xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/6/2026, 3 con giáp hứng trọn Lộc thiên hạ, tiền vàng thi nhau vào nhà, vận may đỏ chót, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 27/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay.

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 27/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay.

Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

Chè tươi tốt như sâm nhưng lại là "độc dược" với 5 nhóm người này: Biết sớm kẻo rước họa vào thân

Chè tươi tốt như sâm nhưng lại là "độc dược" với 5 nhóm người này: Biết sớm kẻo rước họa vào thân

Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm: Thứ quả rẻ bèo bán đầy chợ chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "thần dược"

Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm: Thứ quả rẻ bèo bán đầy chợ chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "thần dược"

Rau cải cúc cực bổ nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này: Biết sớm để tránh xa

Rau cải cúc cực bổ nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này: Biết sớm để tránh xa

Cứ nghĩ chỉ là rau thơm ăn kèm, hóa ra ngò rí lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Cứ nghĩ chỉ là rau thơm ăn kèm, hóa ra ngò rí lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo