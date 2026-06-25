Rau cải cúc cực bổ nhưng 3 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Dinh dưỡng 25/06/2026 11:30

Rau cải cúc, còn được gọi là tần ô, là loại rau phổ biến với hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để tiêu thụ loại rau này. Dưới đây là 3 nhóm người được khuyến cáo khi ăn.

Rau cải cúc còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như: Cúc tần ô, rau cúc, đồng hao,... Loài thực vật này có tên khoa học là Chrysanthemum coronarium và là một trong những đại diện thường gặp của họ Cúc.

Cây cải cúc có phần thân khá mọng nước, tròn mẩy và thường mọc thẳng, chiều cao khi trưởng thành dao động từ 0,5 - 0,8m. Chúng có phần lá xẻ thùy mạnh tạo thành hình lưỡi mác đặc trưng nhưng phần đầu mở rộng và có đường viền răng cưa.

Rau cải cúc cực bổ nhưng 3 nhóm người này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải cúc thường được dùng để làm rau, chúng có vị giòn ngọt xen chút đắng nhẹ và mùi từa tựa như mùi thuốc Bắc. Bạn có thể nấu canh cải cúc với chút thịt băm hoặc dùng để xào, làm salad hay nấu lẩu đều rất phù hợp.

Những ai không nên ăn rau cải cúc?

Rau cải cúc rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng vẫn là yếu tố nguy cơ trong một số trường hợp. Vậy những ai không nên ăn rau cải cúc?

Người bị tiêu chảy, lạnh bụng

Theo Đông y, cải cúc có tính mát nên nếu đang bị tiêu chảy, lạnh bụng mà ăn thực phẩm này thì bệnh tình sẽ càng nặng thêm. Do đó, một là chúng ta loại trừ cải cúc ra khỏi khẩu phần ăn hằng ngày trong thời gian bị đi ngoài, hai là dùng chúng với một lượng hạn chế và luôn nấu kèm các gia vị có tính ấm như tiêu, gừng để cân bằng lại tính hàn của cải cúc.

Rau cải cúc cực bổ nhưng 3 nhóm người này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị huyết áp thấp hoặc thường xuyên tụt huyết áp

Như đã nhắc đến ở trên, cải cúc là thực phẩm được dùng để hỗ trợ điều trị huyết áp cao. Điều này cũng có nghĩa là với những ai đang bị huyết áp thấp hoặc thường xuyên tụt huyết áp thì đây là lựa chọn tối kỵ. Không những vậy, thực tế còn cho thấy với những người có huyết áp bình thường thì hiện tượng tụt huyết áp nhẹ vẫn có thể xảy ra khi họ ăn rau cải cúc với lượng quá nhiều hoặc quá thường xuyên.

Người bị bệnh gút

Rau cải cúc chứa lượng purin tương đối cao, một hợp chất tự nhiên khi phân hủy trong cơ thể sẽ tạo ra axit uric. Theo nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những người mắc bệnh gút hoặc có nồng độ axit uric cao nên tránh tiêu thụ thực phẩm giàu purin, bao gồm rau cải cúc.

Khi ăn quá nhiều, purin có thể làm tăng nguy cơ tích tụ tinh thể axit uric trong khớp, dẫn đến đau và viêm. Vì vậy, nếu bạn thuộc nhóm này, nên hạn chế rau cải cúc và thay thế bằng các loại rau khác ít purin hơn, như bắp cải hoặc cà chua.

Rau cải cúc cực bổ nhưng 3 nhóm người này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi chế biến cải cúc

Khi chế biến cải cúc, để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ trọn được nguồn dưỡng chất vốn có của loại rau này, bạn cần lưu ý đến một số điểm đặc biệt sau:

Sơ chế đúng cách và cẩn thận. Sau khi nhặt sạch bạn nên rửa qua 2 lượt nước. Tiếp đến ngâm rau trong nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ vi khuẩn và các yếu tố nguy cơ bám dính trên bề mặt. Cuối cùng rửa lại một lần nữa trên vòi nước chảy.

Để giảm thiểu tính hàn của cải cúc, bạn nên chế biến chúng cùng các loại gia vị cay nóng như tiêu, gừng, tỏi.

Lên lửa vừa độ, không nấu sôi quá lâu vì như vậy sẽ làm mất đi các dưỡng chất có lợi trong rau.

Ăn với lượng vừa phải, khoảng 1 - 2 lạng mỗi lần và không quá 2 lần mỗi tuần để ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến sức khỏe.

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