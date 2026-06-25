Xác định danh tính đối tượng tung tin 'làm tôm khô bằng cao su non' ở Cà Mau

Đời sống 25/06/2026 09:28

Hiện lực lượng chức năng đã cơ bản xác định được đối tượng liên quan đến việc phát tán thông tin và tiếp tục thu thập tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin báo Người Lao Động, chiều 24/6, Công an tỉnh Cà Mau bác bỏ thông tin "bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non, pha trộn hóa chất cực độc" lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời cho biết đã xác định được đối tượng liên quan.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, các đối tượng đã cắt ghép hình ảnh từ những vụ việc khác rồi lồng ghép giọng đọc bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng tiêu đề giật gân để "câu view".

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Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

 

Như trước đó báo Thanh Niên đưa tin, thông tin được cơ quan chức năng xác minh, ngày 23/6, trên trang Facebook, TiKtoK "Góc Nhìn Tri Thức" xuất hiện bài đăng dài gần 4 phút với nội dung cho rằng lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cơ sở làm tôm khô bằng cao su non, pha trộn hóa chất cực độc bị cấm, bà trùm bật khóc tra tay vào còng, kèm hình ảnh minh họa lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa và sản phẩm tôm khô.

Bài đăng nhanh chóng thu hút khoảng 17.000 lượt thích và hơn 4.000 lượt bình luận, gây xôn xao dư luận.

Trước diễn biến trên, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo xử lý thông tin giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội.

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Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng, không chia sẻ hoặc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan chức năng cho thấy không có vụ việc nào xảy ra như nội dung được đăng tải. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau cũng chưa phát hiện trường hợp sản xuất hoặc kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn.

Liên quan vụ việc, ông Nghiêm Thanh Miền, Phó chủ tịch UBND xã Cái Nước, cho biết địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Kết quả xác minh cho thấy không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ở xã Cái Nước) bị bắt vì sản xuất tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại như nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng, không chia sẻ hoặc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng.

Theo cơ quan này, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

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Thông tin tôm khô làm bằng cao su non đang lan truyền trên mạng xã hội được cơ quan chức năng xác định không có căn cứ. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương xác minh nguồn phát tán để xử lý theo quy định.

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