Loại rau dại mọc tốt um như cỏ hóa ra lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Rau răm là cây thân thảo, thường mọc bò và cao từ 15-30 cm. Thân cây có đốt và mọc nhiều rễ từ mỗi đốt. Lá rau răm đơn, mọc so le với cuống ngắn, mặt trên lá màu xanh lục sẫm, còn mặt dưới màu đỏ tía, với mùi thơm đặc trưng. Hoa rau răm có màu tím nhạt, mọc thành chùm dài.

Tăng cường sức khỏe hô hấp: Trong y học cổ truyền, rau răm được sử dụng để làm giảm các triệu chứng liên quan đến vấn đề hô hấp. Các đặc tính của nó có thể giúp làm dịu ho, cảm lạnh và các khó chịu khác về đường hô hấp.

Thúc đẩy tiêu hóa: Rau răm nổi tiếng với công dụng hỗ trợ tiêu hóa. Nó giúp tiêu hóa bằng cách kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy sản sinh các enzyme tiêu hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân giải thức ăn. Điều này có thể giúp giảm bớt các vấn đề tiêu hóa thường gặp như đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu.

Hỗ trợ giải độc cơ thể: Rau răm được cho là có đặc tính giải độc, giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Thường xuyên sử dụng loại thảo dược này có thể hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Giảm đau: Loại thảo dược này được cho là có đặc tính giảm đau nhẹ, giúp làm dịu các cơn đau nhức nhẹ. Nó có thể có lợi cho những người bị đau đầu nhẹ hoặc đau cơ.

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Tăng cường sức khỏe tim mạch: Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong loại thảo dược này có thể góp phần vào sức khỏe tim mạch bằng cách giảm stress oxy hóa và hỗ trợ chức năng tim mạch tổng thể.

Ai không nên ăn rau răm

Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt: Phụ nữ dùng quá nhiều rau răm có thể mất kinh nguyệt hoặc bị rong kinh nếu đang trong chu kỳ. Vì thế hãy hạn chế hoặc kiêng ăn rau răm trong kỳ kinh nguyệt để bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân.

Người máu nóng, gầy gò: Người máu nóng và gầy gò nên hạn chế hoặc tránh ăn rau răm để bảo vệ sức khoẻ. Rau răm có tính ấm dễ gây nóng trong người và dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Thay vào đó, có thể ưu tiên sử dụng các loại rau có tính mát như mồng tơi hay diếp cá vào chế độ ăn hàng ngày để cân bằng dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thai: Đối với người có thai, ăn quá nhiều rau răm có thể gây co thắt tử cung, nguy cơ sẩy thai.

Ăn rau răm như thế nào hợp lý?

Ăn rau răm có những tác dụng tốt nhưng cũng đi kèm những tác động tiêu cực nếu lạm dụng. Sau đây là một số lưu ý khi ăn rau răm để khai thác được công dụng của loại rau gia vị này:

Chỉ sử dụng rau răm với lượng vừa phải cho những món ăn buộc phải kết hợp với loại rau này.

Chỉ ăn rau răm đã được rửa sạch sẽ.

Không sử dụng rau răm thường xuyên, không dùng thay thế cho các loại rau thơm khác.

Phụ nữ tuyệt đối không sử dụng rau răm trong thời kỳ kinh nguyệt, hạn chế sử dụng trong thai kỳ. Vì vậy, với câu hỏi bầu 4 tháng ăn rau răm được không, bầu 5 tháng ăn rau răm được không thì tốt nhất là không nên ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Nam giới nên hạn chế sử dụng rau răm với các món không nhất thiết cần dùng rau răm.

Người đang ốm, người gầy và xanh xao không nên sử dụng rau răm.