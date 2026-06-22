Đây là những gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn loại quả mọng đỏ này mỗi ngày!

Dinh dưỡng 22/06/2026 05:00

Cà chua là thực phẩm quen thuộc, được dùng phổ biến trong nhiều món ăn như salad, nước ép hay món nấu. Dù giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng hiểu rõ việc ăn cà chua hàng ngày có thực sự phù hợp hay không.

Cà chua là loại thực phẩm rất quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Ngoài ra, cà chua là một "siêu thực phẩm" giàu chất dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Đây là những gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn loại quả mọng đỏ này mỗi ngày! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cà chua đối với sức khỏe 

Rất tốt cho sức khỏe tim mạch: Cà chua thuộc nhóm thực phẩm giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể và giúp đường huyết ổn định. Trong đó, cà chua là loại quả có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng phòng ngừa những tổn thương động mạch ở tim, giảm nguy cơ hình thành các mảng bám trong lòng động mạch. Hợp chất lycopene trong cà chua có tác dụng giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Hơn nữa, cà chua còn có chứa nhiều beta-carotene, vitamin B9 và flavonoid rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Điều hòa huyết áp: Cà chua có thể giảm huyết áp ngắn hạn một cách khá hiệu quả. Hợp chất lycopene có trong cà chua giúp mạch máu hoạt động hiệu quả hơn và lượng lớn kali trong cà chua lại có thể giảm tác dụng của natri, ổn định hoạt động của thành mạch máu và từ đó giúp điều hòa huyết áp hiệu quả.

Đây là những gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn loại quả mọng đỏ này mỗi ngày! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp da đẹp và khỏe hơn: Các dưỡng chất trong cà chua làm se khít lỗ chân lông, giúp cho làn da của bạn mịn màng hơn, trị mụn trứng cá hiệu quả, giúp làn da cháy nắng phục hồi nhanh hơn. Hợp chất lycopene có trong cà chua có thể giúp chống lại tổn thương tế bào và tình trạng viêm da.

Rất tốt với phụ nữ sau sinh: Sau sinh, chị em nên bổ sung cà chua vào chế độ ăn mỗi ngày để cung cấp hợp chất lycopene trong sữa mẹ. Bên cạnh đó, đây cũng là loại thực phẩm giúp chị em giảm cân lành mạnh. Cà chua có chứa rất ít calo và nhiều chất xơ nên giúp bạn giảm cân sau sinh hiệu quả hơn. Hơn nữa, hương vị cà chua rất thơm ngon và dễ ăn, lại có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác.

Tăng cường thị lực: Cà chua có rất nhiều lycopene, vitamin A, vitamin C, lutein và đồng – đây đều là những dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe của đôi mắt, chẳng hạn như giúp mắt khỏe hơn, tránh khỏi tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, phòng ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể,…

Đây là những gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn loại quả mọng đỏ này mỗi ngày! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn cà chua mỗi ngày có an toàn không?

Cà chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải, khoảng 1-2 quả lớn hoặc tương đương 10 quả cà chua bi mỗi ngày.

Trong cà chua có glycoalkaloids - hợp chất có thể gây rối loạn tiêu hóa và tăng phản ứng viêm nếu tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt ở cà chua xanh. Ngoài ra, người có bệnh thận nên hạn chế ăn do hàm lượng oxalat và canxi có thể liên quan đến nguy cơ hình thành sỏi thận. Một số trường hợp cũng có thể gặp dị ứng với cà chua, với biểu hiện từ nhẹ đến nặng tùy cơ địa.

Đây là những gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn loại quả mọng đỏ này mỗi ngày! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều cà chua có tốt không?

Dù giàu dinh dưỡng, ăn quá nhiều cà chua vẫn có thể gây tác dụng ngược. Việc lạm dụng loại quả này có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản do chứa axit malic và axit citric, đồng thời gây rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Ngoài ra, tiêu thụ quá mức còn có thể dẫn đến tích tụ lycopene, khiến da hơi ngả vàng hoặc cam. Vì vậy, nên ăn cà chua với lượng hợp lý và kết hợp chế độ ăn cân bằng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Bạn có đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" để nước ép cà chua phát huy công dụng?

Bạn có đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" để nước ép cà chua phát huy công dụng?

Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng để chế biến món ăn, cà chua còn có thể ép lấy nước, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống nước ép cà chua đúng cách để phát huy tối đa công dụng.

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