Bạn có đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" để nước ép cà chua phát huy công dụng?

Dinh dưỡng 20/03/2026 11:30

Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng để chế biến món ăn, cà chua còn có thể ép lấy nước, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống nước ép cà chua đúng cách để phát huy tối đa công dụng.

Nước ép cà chua là nước được ép từ quả cà chua tươi, đôi khi còn được kết hợp với các loại rau, củ, quả khác như cà rốt, cần tây và củ cải.

Trong 240ml nước ép cà chua nguyên nhất 100% có thành phần dinh dưỡng gồm: 41 calo, 2g chất xơ, 2g protein và kali, magie, đồng, mangan, vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin B3 (niacin), vitamin B9 (folate), vitamin B1 (thiamin) và vitamin B6 (pyridoxine).

Bạn có đang bỏ lỡ 'thời điểm vàng' để nước ép cà chua phát huy công dụng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần uống 240ml nước ép cà chua là bạn đã gần như có thể đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể và đáp ứng được 22% nhu cầu vitamin A hằng ngày của cơ thể. Vitamin C rất cần thiết với những người hút thuốc lá. Vitamin A có tác dụng cải thiện thị lực, bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do.

Ngoài ra, nước ép cà chua còn có nhiều magie và kali - 2 khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, nguồn vitamin B dồi dào có trong loại nước ép này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Lợi ích của nước ép cà chua đối với sức khỏe

Bổ sung chất chống oxy hóa: Nước ép cà chua giàu các chất chống oxy hóa như lycopene và beta-carotene. Những hoạt chất này giúp bảo vệ cơ thể trước tác hại của các gốc tự do, hỗ trợ giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lycopene còn có vai trò bảo vệ tế bào và giảm viêm.

Bạn có đang bỏ lỡ 'thời điểm vàng' để nước ép cà chua phát huy công dụng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, nước ép cà chua giúp kích thích nhu động ruột, cải thiện quá trình tiêu hóa và hạn chế táo bón.

Giảm nguy cơ đông máu: Các phytonutrient trong cà chua có khả năng hạn chế sự kết tụ của tiểu cầu, từ đó hỗ trợ phòng ngừa tình trạng đông máu.

Tăng cường thị lực: Cà chua chứa nhiều dưỡng chất tốt cho mắt như lutein, zeaxanthin, beta-carotene và vitamin C. Những chất này giúp cải thiện thị lực, làm chậm quá trình thoái hóa mắt do tuổi tác.

Làm đẹp da: Hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa trong cà chua giúp làn da khỏe mạnh, sáng mịn hơn, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa mụn.

Nên uống nước ép cà chua vào thời điểm nào?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống nước ép cà chua vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều, nên lưu ý là uống sau bữa ăn khoảng 2 đến 3 tiếng để nước ép cà chua phát huy tối đa được những tác dụng của nó, đồng thời không gây hại cho sức khỏe.

Bạn có đang bỏ lỡ 'thời điểm vàng' để nước ép cà chua phát huy công dụng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, không nên uống loại nước ép này quá muộn và không nên uống khi đang đói vì khi đó chất phenolic và pectin trong cà chua sẽ phản ứng với axit gây ra tình trạng đau bụng, đầy bụng, thậm chí nôn mửa. Bạn cũng không nên ăn cà chua xanh vì trong nó có alkaloid - một chất có nguy cơ cao gây ngộ độc.

Lưu ý, bạn nên lựa chọn những quả cà chua chín mọng, không bị dập nát và có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm để làm nước ép. Trước khi ép lấy nước, phải rửa sạch sẽ, nên rửa bằng nước muối. Bạn cũng nên loại bỏ hạt cà chua vì hạt cà chua không thể tiêu hóa được và nó có nguy cơ lọt vào ruột thừa gây ra tình trạng viêm ruột thừa.

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Từ khóa:   cà chua nước ép cà chua dinh dưỡng

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