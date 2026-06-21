Tưởng bị phản bội, chàng trai ngỡ ngàng khi biết mình mới là người bị lừa

Tâm sự 21/06/2026 22:49

Khi tôi đến nơi, anh ta tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc tôi nói mình là người yêu của My, anh ta trừng mắt: 'Anh nói cái gì vậy? My là vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi'.

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc ngày hôm qua. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ mình là người chủ động trong chuyện tình cảm. My mới đến công ty tôi làm việc được nửa năm. Trong mắt tôi và đồng nghiệp, My là người con gái dịu dàng, nết na. Khi cô ấy bắt đầu công việc, mọi người đều hỏi cô ấy đã có gia đình chưa, cô ấy còn thẹn thùng nói mình chưa có người yêu, lấy đâu ra chồng.

Qua tiếp xúc, tôi có tình cảm với My nên đã tỏ tình. Sau 2 tuần, tôi nhận được lời đồng ý từ cô ấy. Kể từ đó, tôi bắt đầu chu cấp cho My những thứ mà cô ấy yêu cầu, từ điện thoại đời mới cho tới tiền mua sắm đồ dùng cá nhân. Có lần cô ấy bảo bố mẹ bị ốm, tôi cũng đưa tiền để cô ấy mua thuốc cho các bác ở quê. Bây giờ ngồi lại, tôi tính sơ sơ cũng biết mình mất cho My đến 100 triệu chứ chẳng ít. 

Khi chính thức quen nhau, tôi có đề nghị về nhà My chơi. Thế nhưng cô ấy luôn lảng tránh và nói chưa đến thời điểm. Hôm vừa rồi, tôi cầm điện thoại của My nên phát hiện cô ấy có 2 tài khoản facebook. Nghĩ My có chuyện giấu mình, tôi quyết định tìm hiểu mọi việc.

Tưởng bị phản bội, chàng trai ngỡ ngàng khi biết mình mới là người bị lừa - Ảnh 1
Đã làm vợ sắp cưới của người ta, My vẫn còn qua lại với tôi. Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, tôi cố tình tìm tài khoản còn lại của My thì thấy cô ấy chụp ảnh thân mật cùng người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, tôi tra công ty của người kia rồi đến thẳng đó để làm rõ mọi chuyện.

Vậy mà mọi chuyện hoàn toàn không như tôi nghĩ. Khi tôi đến nơi, anh ta tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc tôi nói mình là người yêu của My, anh ta trừng mắt: "Anh nói cái gì vậy? My là vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi".

Vậy đấy mọi người ạ. Đã làm vợ sắp cưới của người ta, My vẫn còn qua lại với tôi. Đến lúc đó, tôi mới ngớ người vì bản thân đã bị lừa. Tôi không biết sau hôm đó chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy My gửi một tin nhắn nói không đi làm nữa, cũng xin lỗi vì đã nói dối tôi. Bây giờ số tiền tôi bỏ ra cho My bấy lâu nay xem như mất trắng, tình cảm dành cho cô ấy cũng là công cốc mà thôi. Thật sự quá buồn và thất vọng mọi người ạ.

Đi đánh ghen, chàng trai bàng hoàng phát hiện mình mới là "người thứ ba"

Đi đánh ghen, chàng trai bàng hoàng phát hiện mình mới là "người thứ ba"

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc ngày hôm qua. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ mình là người chủ động trong chuyện tình cảm. My mới đến công ty tôi làm việc được nửa năm. Trong mắt tôi và đồng nghiệp, My là người con gái dịu dàng, nết na. Khi cô ấy bắt đầu công việc, mọi người đều hỏi cô ấy đã có gia đình chưa, cô ấy còn thẹn thùng nói mình chưa có người yêu, lấy đâu ra chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị nghi con không phải cháu nội, vợ trẻ có quyết định khiến mọi tranh cãi chấm dứt

Bị nghi con không phải cháu nội, vợ trẻ có quyết định khiến mọi tranh cãi chấm dứt

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Ôm hận vì vợ bỏ đi khi con mới chào đời, người chồng bật khóc khi biết lý do

Ôm hận vì vợ bỏ đi khi con mới chào đời, người chồng bật khóc khi biết lý do

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Tưởng bị phản bội, chàng trai ngỡ ngàng khi biết mình mới là người bị lừa

Tưởng bị phản bội, chàng trai ngỡ ngàng khi biết mình mới là người bị lừa

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Tưởng bị phản bội, chàng trai sốc nặng khi biết sự thật về mối quan hệ của bạn gái

Tưởng bị phản bội, chàng trai sốc nặng khi biết sự thật về mối quan hệ của bạn gái

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Hạnh phúc chưa bao lâu, tôi bàng hoàng khi biết chuyện cũ của người yêu

Hạnh phúc chưa bao lâu, tôi bàng hoàng khi biết chuyện cũ của người yêu

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì thứ này

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì thứ này

Tâm sự 8 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/6/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/6/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Sau nhiều năm nổi tiếng với Tiểu Yến Tử, cuộc sống của Lý Thịnh có gì thay đổi?

Sau nhiều năm nổi tiếng với Tiểu Yến Tử, cuộc sống của Lý Thịnh có gì thay đổi?

Sao quốc tế 13 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 22/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Hai 22/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, xe container và ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, xe container và ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc

Hé lộ danh tính và tình trạng sức khỏe của nghi phạm vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh

Hé lộ danh tính và tình trạng sức khỏe của nghi phạm vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị nghi con không phải cháu nội, vợ trẻ có quyết định khiến mọi tranh cãi chấm dứt

Bị nghi con không phải cháu nội, vợ trẻ có quyết định khiến mọi tranh cãi chấm dứt

Ôm hận vì vợ bỏ đi khi con mới chào đời, người chồng bật khóc khi biết lý do

Ôm hận vì vợ bỏ đi khi con mới chào đời, người chồng bật khóc khi biết lý do

Tưởng bị phản bội, chàng trai sốc nặng khi biết sự thật về mối quan hệ của bạn gái

Tưởng bị phản bội, chàng trai sốc nặng khi biết sự thật về mối quan hệ của bạn gái

Hạnh phúc chưa bao lâu, tôi bàng hoàng khi biết chuyện cũ của người yêu

Hạnh phúc chưa bao lâu, tôi bàng hoàng khi biết chuyện cũ của người yêu

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì thứ này

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì thứ này

Màn vu oan trong gia đình và cái kết bất ngờ từ một chi tiết không ai để ý

Màn vu oan trong gia đình và cái kết bất ngờ từ một chi tiết không ai để ý