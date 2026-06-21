Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, xe container và ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc

Đời sống 21/06/2026 10:23

Xe container khi đổ dốc lao sang phần đường ngược chiều, va chạm liên hoàn ba xe khác rồi lao xuống vực cùng ôtô 5 chỗ, đèo Bảo Lộc sáng nay ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin báo VTC News, sáng 21/6, lãnh đạo xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 20/6. Thời điểm trên, xe container (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) chở hàng chục tấn khoai di chuyển theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, xe container và ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động. 

Khi đổ đèo Bảo Lộc đến khúc cua, xe container lao sang phần đường bên trái và va chạm liên hoàn với 2 ô tô con cùng 1 xe tải. Cú va chạm mạnh khiến cả 4 phương tiện hư hỏng nặng. Nhiều mét hộ lan bên đường bị tông đổ.

Sau va chạm, xe container và ô tô con loại 5 chỗ lao xuống vực sâu bên đường. Trong đó, xe container mắc lại ở độ sâu khoảng 20m nhờ nhiều cây gỗ lớn chặn phía dưới.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, xe container và ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc - Ảnh 2
Xe container và ô tô con loại 5 chỗ lao xuống vực sâu bên đường. Ảnh: Báo Lao Động. 

Trong khi đó, xe ô tô con nằm cách mép vực khoảng 15m, phần thân xe bị biến dạng nghiêm trọng. Ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn có hơn 10 người trên các phương tiện liên quan. Rất may, không có thương vong về người.

Theo báo Lao Động, nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, xe container và ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc - Ảnh 3
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Lao Động. 

Lực lượng cứu hộ cũng được huy động để triển khai phương án đưa các phương tiện gặp nạn lên khỏi vực sâu.

Đến khoảng 0h15 ngày 21/6, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được chiếc ô tô con lên mặt đường trong tình trạng hư hỏng nặng. Riêng xe container do có trọng tải lớn và nằm ở vị trí phức tạp dưới vực sâu nên chưa thể đưa lên.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, xe container và ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc - Ảnh 4
Lực lượng cứu hộ đã đưa chiếc xe con lên khỏi vực sâu. Ảnh: Báo Lao Động. 

Công tác cứu hộ đối với phương tiện này tạm thời được dừng lại và sẽ tiếp tục triển khai khi đủ điều kiện.

Ba cha con thương vong, mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc

Ba cha con thương vong, mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Hàm Nghi - Bãi Vọt sáng 8/6 là 3 cha con.

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