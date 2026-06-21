'Vân Tú Hành' hé lộ loạt ảnh mới, tăng sức nóng trước giờ lên sóng

Sao quốc tế 21/06/2026 10:21

Trước thời điểm chính thức lên sóng trên nền tảng iQIYI từ ngày 20.6, đoàn phim "Vân Tú Hành" đã phát hành loạt poster nhân vật mới, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim cổ trang.

Trước thời điểm chính thức lên sóng trên nền tảng iQIYI từ ngày 20/6, đoàn phim "Vân Tú Hành" đã phát hành loạt poster nhân vật mới, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim cổ trang. Tác phẩm dài 36 tập do đạo diễn Chu Thiếu Kiệt thực hiện, được chuyển thể từ tiểu thuyết và anime nổi tiếng "Thái Vân Quốc Truyện" của tác giả Sai Yukino, với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hi và Đặng Vi.

Bộ poster mới hé lộ thêm những hình ảnh về Cửu Thành - bối cảnh chính của câu chuyện, đồng thời giới thiệu tạo hình của các nhân vật trọng tâm. Nổi bật trong đó là Phạm Vân do Lý Nhất Đồng thủ vai và Tề Tranh do Tăng Thuấn Hi đảm nhận. Đây là hai nhân vật giữ vai trò trung tâm, dẫn dắt hành trình cải cách triều chính và phá bỏ những định kiến đã tồn tại nhiều năm trong xã hội.

'Vân Tú Hành' hé lộ loạt ảnh mới, tăng sức nóng trước giờ lên sóng - Ảnh 1

Lấy bối cảnh tại Cửu Thành, nơi phụ nữ không được tham gia khoa cử hay nắm giữ chức vụ trong triều đình, "Vân Tú Hành" kể câu chuyện về Phạm Vân - tiểu thư xuất thân danh môn nhưng gia tộc sa sút, phải chật vật mưu sinh. Dù hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn nuôi khát vọng dùng tri thức để thay đổi cuộc sống và đóng góp cho đất nước.

Bước ngoặt đến khi Phạm Vân tiến vào hoàng cung và gặp Tề Tranh, vị thành chủ trẻ tuổi đang bị cuốn vào những cuộc đấu đá quyền lực phức tạp. Ban đầu, cả hai luôn dè chừng và thử thách lẫn nhau. Tuy nhiên, qua những biến cố lớn nhỏ, họ dần trở thành đồng minh đáng tin cậy, cùng chung lý tưởng xây dựng một triều đại ổn định và thịnh vượng.

'Vân Tú Hành' hé lộ loạt ảnh mới, tăng sức nóng trước giờ lên sóng - Ảnh 2

Không chỉ tập trung vào yếu tố quyền mưu, bộ phim còn khắc họa hành trình trưởng thành của nữ chính. Từ một cô gái bị giới hạn bởi thân phận và định kiến xã hội, Phạm Vân từng bước trở thành nữ quan đầu tiên của triều đại, đồng hành cùng Tề Tranh trong công cuộc cải cách luật pháp, xóa bỏ hủ tục và mở rộng cơ hội cho phụ nữ.

Bên cạnh cặp đôi chính, Đặng Vi cũng nhận được nhiều chú ý với vai Trịnh Thích (Lâu Khải Viêm), nhân vật phản diện sở hữu nhiều mưu tính phức tạp. Cùng với sự tham gia của Đại Lộ Oa, Vương Dĩ Luân, Trình Hoằng Hâm và Điền Gia Thụy, "Vân Tú Hành" được kỳ vọng sẽ mang đến một câu chuyện cổ trang hấp dẫn, nơi hành trình thay đổi số phận cá nhân gắn liền với sự chuyển mình của cả một triều đại.

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