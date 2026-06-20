Lưu Hạo Nhiên công khai 'xin việc', hé lộ góc khuất cạnh tranh của showbiz Hoa ngữ

Phát biểu này được đưa ra sau khi nữ diễn viên Văn Kỳ chia sẻ rằng việc chủ động tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp từng mang lại kết quả tích cực cho cô. Hưởng ứng câu chuyện, Lưu Hạo Nhiên cũng không ngần ngại gửi đi lời "tự giới thiệu" ngay tại sự kiện.

Tại Đêm Điện ảnh Weibo 2026 diễn ra vào giữa tháng 6, Lưu Hạo Nhiên bất ngờ trở thành tâm điểm khi công khai bày tỏ mong muốn được tham gia các dự án mới. Trước sự chứng kiến của đông đảo đạo diễn và nhà sản xuất, nam diễn viên thẳng thắn nói: "Có dự án phim, hãy tìm tôi".

Động thái của nam diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ. Ở tuổi 29, Lưu Hạo Nhiên được xem là một trong những gương mặt sáng giá của điện ảnh Trung Quốc. Anh ghi dấu ấn qua loạt phim "Thám tử phố Tàu" và nhiều tác phẩm ăn khách khác, đồng thời sở hữu thành tích phòng vé thuộc nhóm nổi bật của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1990.

Không chỉ Lưu Hạo Nhiên, nhiều nghệ sĩ khác cũng công khai thừa nhận tình trạng thiếu dự án. Tại cùng sự kiện, diễn viên kiêm đạo diễn Đổng Tử Kiện hài hước giới thiệu mình là "diễn viên Đổng Tử Kiện" và cho biết bản thân "đang rất rảnh". Nữ nghệ sĩ Trình Tiêu cũng nhiều lần chia sẻ rằng lịch trình làm việc hiện khá trống và mong muốn có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Việc các ngôi sao nổi tiếng đồng loạt "xin việc" được xem là hình ảnh hiếm thấy của làng giải trí Hoa ngữ. Trước đây, nghệ sĩ thường tránh nhắc đến giai đoạn thiếu dự án vì lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng và giá trị thương mại.

Theo nhiều chuyên gia, thực trạng này phản ánh những thay đổi lớn của thị trường phim ảnh Trung Quốc. Số lượng dự án khởi quay giảm đáng kể so với giai đoạn bùng nổ trước đây, trong khi các nhà đầu tư ngày càng thận trọng và đặt nặng yếu tố hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cùng các nền tảng nội dung ngắn cũng tạo áp lực không nhỏ lên ngành giải trí truyền thống.

Câu chuyện của Lưu Hạo Nhiên cho thấy showbiz Hoa ngữ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn. Danh tiếng và thành tích vẫn là lợi thế, nhưng không còn là tấm vé đảm bảo cho những cơ hội mới. Trong bối cảnh đó, việc các nghệ sĩ chủ động tìm kiếm công việc và công khai mong muốn được hợp tác có thể sẽ trở thành hình ảnh quen thuộc của ngành giải trí Trung Quốc trong tương lai.