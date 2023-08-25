Từng được kỳ vọng cao, phim mới của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên bất ngờ bị gọi là 'rác phẩm'

Sao quốc tế 25/08/2023 07:30

“Nhiên Đông” là một trong những phim điện ảnh Trung Quốc được khán giả mong chờ khi chính thức ra rạp ở thị trường tỉ dân vào dịp lễ Thất tịch.

“Nhiên Đông” do Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Nhiên và Khuất Sở Tiêu đóng chính từng lọt vào danh sách đề cử rút gọn hạng mục Một góc nhìn đặc biệt của Liên hoan phim Cannes 2023, điều này càng gia tăng sự kỳ vọng dành cho tác phẩm. Song, ngay khi công chiếu, tác phẩm này lại trở thành bộ phim bị chỉ trích nhiều nhất về nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng.

Từng được kỳ vọng cao, phim mới của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên bất ngờ bị gọi là 'rác phẩm' - Ảnh 1Từng được kỳ vọng cao, phim mới của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên bất ngờ bị gọi là 'rác phẩm' - Ảnh 2

Trên các diễn đàn, rất nhiều khán giả chỉ trích kịch bản phim quá bi kịch, bế tắc, không mang bất kỳ thông điệp nào. Một số ý kiến nhận xét, phim đang cố làm theo hướng nghệ thuật nhưng lại gây phản cảm vì tình tiết lố lăng và diễn xuất thiếu thuyết phục của dàn diễn viên.

Thậm chí, nhiều khán giả gọi “Nhiên Đông” là “rác phẩm" tiếp theo của năm 2023. Trên trang Douban, phim nhận hàng loạt đánh giá 1 sao. Màn kết hợp lần thứ hai của cặp đôi Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ gây thất vọng toàn tập. Không ít người xem đánh giá, đây là màn thể hiện tệ hại nhất của “Tam kim Ảnh hậu" Châu Đông Vũ.

Sau ngày chiếu đầu tiên, “Nhiên Đông” chỉ thu về 15 triệu Nhân dân tệ (hơn 49 tỉ đồng) và nằm trong danh sách "bom xịt" ra mắt dịp Thất tịch ở Trung Quốc.

Từng được kỳ vọng cao, phim mới của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên bất ngờ bị gọi là 'rác phẩm' - Ảnh 3Từng được kỳ vọng cao, phim mới của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên bất ngờ bị gọi là 'rác phẩm' - Ảnh 4

“Nhiên Đông” kể về câu chuyện phức tạp giữa 3 người trẻ là Nana (Châu Đông Vũ), Hạo Phong (Lưu Hạo Nhiên) và Hàn Tiêu (Khuất Sở Tiêu). Người mẫu Nana tình cờ quen biết Hạo Phong sau khi Hạo Phong làm mất điện thoại và được cô cho ít tiền. Cả hai nảy sinh tình cảm chỉ sau 1-2 ngày quen biết. Suốt bộ phim là những khoảnh khắc Nana và Hạo Phong cùng nhau tiệc tùng, nhảy múa và "ân ái".

Đến khi một nhân vật thứ ba là Hàn Tiêu xuất hiện, càng khiến kịch bản phim thêm rối rắm. Nhiều khán giả “sốc" trước tuyến tình cảm phức tạp mà biên kịch xây dựng. Nam chính Hạo Phong yêu nữ chính Nana, trong khi Nana yêu nam phụ Hàn Tiêu, nhưng Hàn Tiêu lại có tình cảm thầm kín với Hạo Phong.

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