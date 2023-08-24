'Anh trai' Đàm Tùng Vận gây bão khi mặc váy hồng trong hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong

Sao quốc tế 24/08/2023 13:06

Gần đây, dân tình được một phen xôn xao với phân đoạn Tống Uy Long mặc váy hồng trên hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong.

Dự án điện ảnh Niệm Niệm Tương Vong do Tống Uy LongLưu Hạo Tồn đóng chính đã chính thức ra rạp vào ngày lễ Thất tịch vừa qua. Trước khi bộ phim chính thức trình làng đã gây chú ý với phân đoạn Tống Uy Long mặc váy hồng trên hậu trường phim được đoàn phim tung ra.

'Anh trai' Đàm Tùng Vận gây bão khi mặc váy hồng trong hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong - Ảnh 1

Theo đó, nhân vật Dương Tứ Hoả (Tống Uy Long thủ vai) thua cược và phải mặc đồ nữ sinh chạy tung tăng khắp trường. Ban đầu, đoàn phim lo rằng Tống Uy Long sẽ ngại nên đã chọn cho nam diễn viên những chiếc váy màu xanh hoặc ghi xám - những tone màu nam giới hay dùng.

Tuy nhiên ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Tống Uy Long lại rất hào hứng với tạo hình này. Chính nam diễn viên đã lựa chọn chiếc váy hồng nữ tính nhất và cài cả chiếc nơ to đùng trên đầu để thể hiện được sự hết mình của nhân vật. Tạo hình ngộ lạ, hài hước này của Tống Uy Long nhanh chóng trở thành chủ đề "gây bão" MXH.

Đạo diễn phim chia sẻ: "Uy Long nói rất đúng, đó là "dù mặc váy những tôi thấy tôi rất đàn ông, bởi vì đây là điều mà tôi (Tứ Hỏa, nhân vật của Tống Uy Long) đã hứa sẽ làm cho Niệm Niệm (Lưu Hạo Tồn)". Cái này cũng không gọi là hi sinh mà là một diễn viên tốt sẵn sàng phục vụ cho vai diễn".

'Anh trai' Đàm Tùng Vận gây bão khi mặc váy hồng trong hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong - Ảnh 2

Mặc dù thu hút sự chú ý bởi phân đoạn hậu trường hài hước được tung ra trước giờ G nhưng khi ra rạp Niệm Niệm Tương Vong không thể thu hút sự chú ý từ khán giả lẫn truyền thông dù sở hữu cặp nam nữ chính có giá trị nhan sắc cao. Phim nhận số điểm 6.7 tại Douban với chỉ khoảng 6800 lượt đánh giá, cho thấy dường như ngoài fan của nam nữ chính thì chẳng có mấy khán giả quan tâm tới tác phẩm này.

'Anh trai' Đàm Tùng Vận gây bão khi mặc váy hồng trong hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong - Ảnh 3

Niệm Niệm Tương Vong được chuyển thể từ tiểu thuyết Có Người Đang Chờ Bạn. Nội dung kể về thời thanh xuân tươi đẹp của nam sinh Tứ Hoả (Tống Uy Long) và nữ sinh Niệm Niệm (Lưu Hạo Tồn). Học cùng lớp nhưng Tứ Hoả và Niệm Niệm lại như nước với lửa, mỗi ngày không chọc ghẹo nhau là không biết chán.

'Anh trai' Đàm Tùng Vận gây bão khi mặc váy hồng trong hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong - Ảnh 4

 Thế nhưng về sau, Tứ Hoả nhận ra cảm xúc của mình dành cho cô bạn học không còn đơn thuần là hơn thua nhau nữa. Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, liệu Tứ Hoả có thành công đưa chiếc ô tình yêu của mình cho Niệm Niệm, hay cả hai sẽ vội vã lướt qua nhau và không gặp lại?

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