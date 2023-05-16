Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long

Sao quốc tế 16/05/2023 19:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tương Tư Lệnh đã chính thức đóng máy. Đáng chú ý, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tương Tư Lệnh do AngelababyTống Uy Long đóng chính đã chính thức đóng máy. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng phát phúc lợi cho các khán giả với loạt poster của cặp đôi chính.

Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 1Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 2Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 3Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 4

Cũng nhân dịp này, Angelababy cũng khoe loạt khoảnh khắc hậu trường của mình và các đồng nghiệp sau 99 ngày vào đoàn. Đáng chú ý, cô nàng còn chia sẻ những khoảnh khắc ‘hổ báo trường mẫu giáo’ cùng nam chính Tống Uy Long khiến dân tình không khỏi bật cười vì sự nhí nhảnh của cả hai.

Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 5Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 6Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 7Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 8

Mặc dù cặp đôi chính Tống Uy Long và Angelababy nhận nhiều lời khen ngợi về visual sắc vóc không thể chê vào đâu được nhưng vẫn có không ít khán giả e ngại về diễn cuất của cả hai. Được biết, Angelababy được mệnh danh là ‘bình hoa di động’ của làng giải trí Hoa Ngữ, tham gia phim nào flop phim đó. Còn Tống Uy Long là ‘lính mới’ diễn xuất vẫn còn non kém. Chính vì thế, khán giả hoang mang không biết nam hay nữ chính sẽ gánh nổi dự án này.

Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 9

Tương Tư Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Tân Nương Đoạt Về của tác giả Tịch Quyên.  Nội dung kể về Huyền Thương (Tống Uy Long) là thủ lĩnh bộ Huyền, cũng là quân cơ quan trọng đối với Bắc Huyền. Là một nam nhi phương Bắc nồng nhiệt quả cảm, ngông cuồng quyết đoán. Là chiến thần của Bắc Huyền, lúc còn trẻ đã sớm kế thừa di nguyện của cha mình, trung thành với vua của Bắc Huyền, phụ trách dẫn dắt bộ Huyền. Để duy trì sự phát triển hài hòa của Bắc Huyền và điều tra nguyên nhân cái chết của cha mình, anh đã bắt Quân Phi Phàm để thuận tiện cho kế hoạch của bản thân. Nhưng lại phát hiện ra người bị bắt lại là một nữ tử khác và thân phận của nữ tử này không hề đơn giản.

Tương Tư Lệnh vừa đóng máy, Angelababy khiến dân tình 'cười xỉu' với khoảnh khắc 'hổ báo' cùng Tống Uy Long - Ảnh 10

Quân Khởi La (Angelababy) sống với 2 thân phận, trong nhà cô là trưởng nữ Quân gia, nhưng ra ngoài lại là con trai riêng của Quân lão gia Quân Phi Phàm. Tính cách thông minh, nữ giả nam trang để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời cũng là tâm phúc của Diệm Nam Vương. Năm 20 tuổi, Quân Khởi La bị bắt và đưa tới Bắc Huyền. Tại đây, nàng trải qua cuộc sống khó khăn, bị nghi ngờ là gián điệp. Năm năm sau, Quân Khởi La tìm cơ hội trốn về quê hương. Trong thời gian nàng mất tích, em rể đã cấu kết với người ngoài hãm hại gia tộc. Quân Khởi La phải tìm cách giúp Quân gia vượt qua sóng gió, khôi phục công việc kinh doanh.

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