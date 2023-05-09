Angelababy phải bóp váy hơn 11cm mới có thể vừa vòng eo con kiến

Vừa qua, trong một sự kiện tại New York (Mỹ), Angelababy đã gây sốt cộng đồng mạng khi hóa thân thành công chúa Disney diện váy hồng đầy ngọt ngào. Mẫu váy hồng của Marchesa thực sự giúp Angelababy tỏa sáng ngày hôm đó, cực kỳ hợp với khí chất của cô.

Theo đó, mới đây, một trang báo xứ Trung đưa tin nhà thiết kế đã bóp eo váy 11,5 cm để vừa với vóc dáng của Angelababy. Mẫu đầm tông hồng nữ tính với phần đuôi xếp tầng. Nhà thiết kế sử dụng họa tiết hoa để làm điểm nhấn cho chiếc váy. Bên cạnh đó, chi tiết chiết eo giúp thiết kế khoe khéo vóc dáng người mặc. Để phần này vừa vặn với vóc dáng của Angelababy, nhà thiết kế đã bóp eo.

Bên cạnh đó, dân tình còn so sánh hình ảnh của người mẫu diện mẫu váy này cùng ảnh của Angelababy. Có thể thấy, phom dáng váy lẫn độ ôm không có quá nhiều khác biệt, thậm chí Angelababy nhờ làm tóc và trang điểm kỹ càng cộng thêm điều kiện ánh sang tốt trông còn xinh đẹp, tỏa sáng và khí chất hơn hẳn người mẫu hãng.

Được biết, khi tham gia show Biến Thân Tổng Động Viên vào năm 2019, Angelababy đã được đo vòng eo và cho ra con số là 54cm, hiện tại cảm giác như con số này còn nhỏ hơn. Chính vì thế, nhiều người bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của Angelababy cũng như việc giới nghệ sĩ đang ngày càng gầy và từ đó tạo ra xu hướng giảm cân không lành mạnh cho các cô gái trẻ.

Tuy nhiên một số khán giả bênh vực Angelababy, cho rằng cô nàng dù gầy nhưng trông rất khỏe mạnh, cô thường trượt tuyết, trượt ván, lướt sóng và chơi bóng rổ với bạn bè. Một số người khen ngợi khả năng quản lý vóc dáng đỉnh cao của cô ấy là tấm gương sáng cho nhiều diễn viên nam, nữ mong muốn giảm cân học hỏi.

Angelababy cao 1m68, nặng 46kg - dáng người nhỏ nhắn thậm chí được xếp vào loại ‘mình hạc xương mai’ trong Cbiz. Đã trải qua một lần sinh nở, vậy mà Angelababy vẫn giữ được vòng eo thon khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Vòng eo thon không chỉ là lợi thế giúp Angelababy ghi điểm khi dự sự kiện với các bộ váy công chúa bồng xòe có thân trên ôm sát. Đặc điểm này còn giúp cô thu hút sự chú ý mỗi khi diện áo crop top trong street style. Những khi dự show hoặc xuất hiện trước công chúa ngoài đời thường, Angelababy khá chuộng style năng động với crop top khoe eo ‘con kiến’.