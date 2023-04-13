Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi

Sao quốc tế 13/04/2023 14:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak chung khung hình của Angelababy và Tống Uy Long trên phim trường Tương Tư Lệnh. Dù ảnh chất thấp nhưng visual của cặp đôi lại chất lượng cao khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi.

Những ngày qua dự án cổ trang cấp S+ Tương Tư Lệnh do Tống Uy LongAngelababy đóng chính đã chính thức khai máy, nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak chung khung hình của Angelababy và Tống Uy Long trên phim trường Tương Tư Lệnh. Dù ảnh chất thấp nhưng visual của cặp đôi lại chất lượng cao. Nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi cho nhan sắc nhân đôi, nét nào ra nét đó của cặp đôi.

Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 1Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 2Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 3Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 4Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 5Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 6Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 7Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 8

Mặc dù cặp đôi nhận nhiều lời khen ngợi về visual sắc vóc không thể chê vào đâu được nhưng vẫn có không ít khán giả e ngại về diễn cuất của cả hai. Được biết, Angelababy được mệnh danh là ‘bình hoa di động’ của làng giải trí Hoa Ngữ, tham gia phim nào flop phim đó. Còn Tống Uy Long là ‘lính mới’ diễn xuất vẫn còn non kém. Chính vì thế, khán giả hoang mang không biết nam hay nữ chính sẽ gánh nổi dự án này.

Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 9Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 10

Tương Tư Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Tân Nương Đoạt Về của tác giả Tịch Quyên.  Nội dung kể về Huyền Thương (Tống Uy Long) là thủ lĩnh bộ Huyền, cũng là quân cơ quan trọng đối với Bắc Huyền. Là một nam nhi phương Bắc nồng nhiệt quả cảm, ngông cuồng quyết đoán. Là chiến thần của Bắc Huyền, lúc còn trẻ đã sớm kế thừa di nguyện của cha mình, trung thành với vua của Bắc Huyền, phụ trách dẫn dắt bộ Huyền. Để duy trì sự phát triển hài hòa của Bắc Huyền và điều tra nguyên nhân cái chết của cha mình, anh đã Quân Phi Phàm để thuận tiện cho kế hoạch của bản thân. Nhưng lại phát hiện ra người bị bắt lại là một nữ tử khác và thân phận của nữ tử này không hề đơn giản.

Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Angelababy và Tống Uy Long chung khung hình trong Tương Tư Lệnh, dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 11

Quân Khởi La (Angelababy) sống với 2 thân phận, trong nhà cô là trưởng nữ Quân gia, nhưng ra ngoài lại là con trai riêng của Quân lão gia Quân Phi Phàm. Tính cách thông minh, nữ giả nam trang để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời cũng là tâm phúc của Diệm Nam Vương. Năm 20 tuổi, Quân Khởi La bị bắt và đưa tới Bắc Huyền. Tại đây, nàng trải qua cuộc sống khó khăn, bị nghi ngờ là gián điệp. Năm năm sau, Quân Khởi La tìm cơ hội trốn về quê hương. Trong thời gian nàng mất tích, em rể đã cấu kết với người ngoài hãm hại gia tộc. Quân Khởi La phải tìm cách giúp Quân gia vượt qua sóng gió, khôi phục công việc kinh doanh.

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Từ khóa:   Angelababy Tống Uy Long Tương Tư Lệnh sao hoa ngữ cbiz

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