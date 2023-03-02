Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt

Sao quốc tế 02/03/2023 11:01

Có thể thấy từ sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, đây là năm sinh nhật đầu tiên của Angelababy có vẻ ấm cúng và có mặt đông đủ nhiều người.

Mới đây, Angelababy đã đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 34 của mình trên trang cá nhân. Theo đó, cô nàng xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ bên cạnh những người bạn tốt của mình.

Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 1Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 2Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 3Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 4Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 5Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 6Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 7Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 8Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 9Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 10Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 11Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 12

Có thể thấy từ sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, đây là năm sinh nhật đầu tiên của Angelababy có vẻ ấm cúng và có mặt đông đủ nhiều người. Theo đó, vào sinh nhật tuổi 33 của cô vào năm ngoái sau 1 tháng tuyên bố ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh chỉ có 3 người trong giới giải trí lên chúc mừng. Đó là Dương Mịch, Nghê Ni và Trương Đại Đại - một nam MC cũng quen thân với nhiều diễn viên nữ trong giới. Ngoại trừ những người bạn thân lâu năm này ra, ngay cả những minh tinh cùng tham gia Running Man với cô cũng không có động tĩnh.

Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 13

Được biết, Huỳnh Hiểu Minh là một người khá thích phô trương nên kể từ sau khi hẹn hò đến khi kết hôn với Angelababy, anh đều rất dụng tâm tổ chức sinh nhật cho nửa kia của mình.

Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 14Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 15Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 16Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 17

Bên cạnh những món quà đắt tiền vào mỗi dịp sinh nhật, đáng chú ý là vào sinh nhật 28 tuổi của Angelababy,  Huỳnh Hiểu Minh còn mời tới vợ chồng "trùm" điện ảnh Hong Kong Hướng Hoa Cường. Mời đến dạng nhân vật "máu mặt" như vậy cũng không chỉ vì tăng không khí cho buổi tiệc mà còn vì muốn kéo thêm tài nguyên phim ảnh cho bà xã.

Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt - Ảnh 18

Cho đến năm 2020, trong giới truyền ra tin đồn ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy, trên mạng xã hội xôn xao suy đoán thực hư. Chúng ta không biết có phải từ thời điểm ấy họ đã "bằng mặt không bằng lòng" hay không, nhưng đúng là từ năm đó sinh nhật Angelababy bắt đầu quạnh quẽ dần.

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