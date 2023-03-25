Châu Dã và 'tình tin đồn' Angelababy như xé sách bước ra trong loạt ảnh poster đầu tiên của Đừng Rung Động Vì Anh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Đừng Rung Động Vì Anh đã tung ra poster đầu tiên của cặp đôi chính. Có thể thấy, dù chưa biết diễn xuất của Châu Dã và Lâm Nhất khi kết hợp với nhau sẽ thế nào nhưng cặp đôi đã ‘ghi điểm’ với khán giả với visual đầy mãn nhãn.

Những ngày qua, dự án Đừng Rung Động Vì Anh do Châu Dã và Lâm Nhất đóng chính đã âm thầm khai máy ở Tô Châu. Chính vì thế, những hình ành liên quan đến bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Nếu nam chính Lâm Nhất có ngoại hình điển trai, dáng người cao đúng chuẩn soái ca ngôn tình thì nữ chính Châu Dã lại sở hữu nhan sắc thanh thuần, đậm chất thanh xuân ngọt ngào. Được biết, ngay từ khi xác nhận đóng chính, cặp đôi cũng rất được lòng fan nguyên tác vì ngoại hình cực phẩm sát với truyện gốc.

Đừng Rung Động Vì Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kiều Diêu. Nội dung kể về Nhạc Thiên Linh (Châu Dã) vốn yêu thầm Cố Tầm (Lâm Nhất) từ lâu. Cuối cùng trước khi Cố Tầm sắp tốt nghiệp, Thiên Linh đã tỏ tình với anh nhưng anh lại từ chối cô.

Nhạc Thiên Linh chán nản đăng nhập vào game tức giận giết 18 mạng. Người đồng đội lạnh lùng trong game nhận ra có chỗ không đúng, vì thế đã quan tâm cô. Người này biết cô vừa tỏ tình đã bị từ chối thì thầm vui vẻ. Tuy vẫn chưa gặp mặt nhưng bản thân anh đã yêu thầm cô từ rất lâu. Thế sự không ngờ, người đồng đội trong game này hóa ra lại chính là Cố Tầm và anh cũng kịp nhận ra mình đã trót dại từ chối crush Thiên Linh của mình.