Lý do Châu Dã là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau lùm xùm tình ái của Trần Phi Vũ?

Sao quốc tế 14/02/2023 09:43

Cộng đồng mạng cho rằng Châu Dã là người bị Trần Phi Vũ hại thảm nhất sau loạt lùm xùm tình ái của nam diễn viên những ngày qua.

Mới đây, mạng xã hội đang nháo nhào trước loạt ảnh nóng tài tử Trần Phi Vũ và một hot girl mạng đã có chồng. Cho đến hiện tại, các tin đồn vẫn tiếp tục bị thổi bùng, loạt ảnh cưới của cô gái xuất hiện trong ảnh nóng cũng đã được phát tán.

Lý do Châu Dã là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau lùm xùm tình ái của Trần Phi Vũ? - Ảnh 1

Mặc dù PLV Trần Phi Vũ đã lên tiếng chính thức khẳng định cả hai hẹn hò trước thời điểm cô gái này kết hôn. Tuy nhiên, từ khóa Trần Phi Vũ đã nóng đến mức đứng đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm của trang Weibo.

Lý do Châu Dã là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau lùm xùm tình ái của Trần Phi Vũ? - Ảnh 2

Theo đó, cộng đồng mạng cho rằng Châu Dã là người bị Trần Phi Vũ hại thảm nhất. Được biết, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính vốn đã định ra rạp vào ngày 14/2. Tuy nhiên, việc nam chính vướng drama xấu khiến nhiều khán giả lo ngại dự án này có nguy cơ bị ảnh hưởng khi ra mắt.

Lý do Châu Dã là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau lùm xùm tình ái của Trần Phi Vũ? - Ảnh 3

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em là dự án đầu tiên ra mắt trong năm 2023 của Châu Dã vậy nên rất được coi trọng. Vốn có cơ hội nâng cao danh tiếng trong dịp Lễ Tình nhân năm nay, thế nhưng lùm xùm của Trần Phi Vũ đã khiến Châu Dã không ít nhiều bị ảnh hưởng.

Không những thế, vừa qua, dự án truyền hình Hộ Tâm của Châu Dã và Hồ Minh Hạo vừa tung trailer quảng bá phim dự kiến lên sóng vào 16/2 tới cũng vì drama tình ái của Trần Phi Vũ mà bị chiếm sóng chú ý của khán giả.

Lý do Châu Dã là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau lùm xùm tình ái của Trần Phi Vũ? - Ảnh 4

Hiện tại, những lùm xùm liên quan đến Trần Phi Vũ vẫn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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Giữa lùm xùm tình ái với hot girl mạng đã có chồng, Trần Phi Vũ mất một lượng fan lớn với tốc độ cực nhanh

Sau khi loạt ảnh tình ái của Trần Phi Vũ và hot girl mạng đã có chồng được tung ra, trong vòng 1 giờ, nam diễn viên đã mất một lượng fan lớn trên weibo với tốc độ cực nhanh.

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Châu Dã Đếm Ngược Nói Yêu Em Hộ Tâm sao hoa ngữ

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