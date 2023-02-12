Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi công bố lịch phát sóng tại Hàn Quốc, netizen khẳng định chắc nịch một điều?

Sao quốc tế 12/02/2023 15:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui cho các khán giả hâm mộ bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Theo đó, dự án đã công bố lịch phát sóng chính thức tại Hàn Quốc.

Vào cuối năm 2022, dự án Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Ngay từ khi công chiếu cho đến hiện tại, dự án đã chiếm trọn cảm tình khán giả với diễn xuất ăn ý, bùng nổ của cặp đôi chính. Không những thế, dự án nhận về điểm nhiệt khá cao, thậm chí còn lấn át cả phim của ‘đàn chị’ Dương Mịch lên sóng cùng thời điểm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi công bố lịch phát sóng tại Hàn Quốc, netizen khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui cho các khán giả hâm mộ bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Theo đó, dự án công bố lịch phát sóng tại Hàn Quốc vào ngày 20/02 sắp tới. Nhiều khán giả cho rằng nội dung phim có vẻ hợp gu của các khán giả xứ sở kim chi. Thậm chí, họ còn cho rằng rất có thể Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ thu hút thêm lượng fan xứ Hàn sau khi bộ phim lên sóng ở đất nước này.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi công bố lịch phát sóng tại Hàn Quốc, netizen khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 2

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi công bố lịch phát sóng tại Hàn Quốc, netizen khẳng định chắc nịch một điều? - Ảnh 3

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Fanclub Trần Phi Vũ bất ngờ tố đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì mập mờ phiên vị của nam diễn viên

Fanclub Trần Phi Vũ bất ngờ tố đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì mập mờ phiên vị của nam diễn viên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin fanclub của Trương Phi Vũ đã đưa ra văn bản tố phía sản xuất phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa mập mờ về phiên vị của Trần Phi Vũ.

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