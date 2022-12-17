Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 2 diễn viên trẻ Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi diễn xuất có sự bứt phá. Chính vì thế, những thông tin mới nhất của cặp đôi này luôn được khán giả quan tâm.

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 2 diễn viên trẻ Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã chiếm trọn cảm tình của khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh gây bất ngờ của Trương Tịnh Nghi. Được biết, đây là hình ảnh của cô khi tham gia bộ phim Cộng Sinh vào năm 2021. Theo đó, nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết cô nàng đã từng đóng vai một fan cuồng lẻn vào nhà thần tượng, hít hà vật dụng của thần tượng, ăn đồ ăn, thậm chí là chuốc thuốc mê anh ta. Điều này đã gây không ít bất ngờ cho khán giả, đặc biệt là với những người đem lòng yêu mến hình tượng ‘công chúa’ của cô nàng sau bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.