Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Sao quốc tế 17/12/2022 19:28

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh gây bất ngờ của Trương Tịnh Nghi trong một dự án cũ.

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 2 diễn viên trẻ Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đã chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi diễn xuất có sự bứt phá. Chính vì thế, những thông tin mới nhất của cặp đôi này luôn được khán giả quan tâm.

Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh 1
Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 2 diễn viên trẻ Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã chiếm trọn cảm tình của khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh gây bất ngờ của Trương Tịnh Nghi. Được biết, đây là hình ảnh của cô khi tham gia bộ phim Cộng Sinh vào năm 2021. Theo đó, nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết cô nàng đã từng đóng vai một fan cuồng lẻn vào nhà thần tượng, hít hà vật dụng của thần tượng, ăn đồ ăn, thậm chí là chuốc thuốc mê anh ta. Điều này đã gây không ít bất ngờ cho khán giả, đặc biệt là với những người đem lòng yêu mến hình tượng ‘công chúa’ của cô nàng sau bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh 2Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh 3

Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh 4
Vai diễn fan cuồng của Trương Tịnh Nghi trong dự án Cộng Sinh - Ảnh: Internet

Mặc dù thế vẫn không thể phủ nhận nhan sắc của cô nàng Trương Tịnh Nghi ở bất kỳ vai diễn nào. Trước đó, mạng xã hội đã chia sẻ lại hình ảnh Trương Tịnh Nghi trong lễ tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, khoe vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. So với những cô gái khác sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, Trương Tịnh Nghi được đánh giá là làn gió mới của Cbiz khi đẹp dịu dàng, thanh tú. Nhiều khán giả nhận xét cô có khí chất "công chúa", không cần cầu kỳ vẫn nổi bật giữa đám đông.

Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh 5
Trương Tịnh Nghi đẹp dịu dàng, không cần cầu kỳ vẫn nổi bật giữa đám đông - Ảnh: Internet

Được biết, Trương Tịnh Nghi đã nổi tiếng ngay từ thời đi học nhờ vào ngoại hình. Nữ diễn viên hiếm khi trang điểm đậm hay nhuộm tóc. Cô thường để tóc đen đơn giản, vẻ đẹp mộc mạc giúp tôn lên làn da trắng mịn không tì vết của ngôi sao 9X.

Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh 6
Trương Tịnh Nghi đã nổi tiếng ngay từ thời đi học nhờ vào ngoại hình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Trương Tịnh Nghi đã bắt đầu vào phim trường của dự án mới Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa, đóng chính cùng Hoàng Cảnh Du. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo của dự án này.

 

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Tối qua, fan hâm một được một phen bất ngờ khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bất ngờ tung MV nhạc phim mang tên Falling You. Điều đặc biệt, thể hiện ca khúc này lại chính là cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

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