Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Hé lộ hậu trường cảnh hôn ngọt ngào của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du khiến dân tình hú hét

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường mới nhất của Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa. Có thể thấy, cặp đôi Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du đang tay trong tay đi dạo trong khu giải trí giữa trời đông lạnh.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Gần đây, dự án Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa do Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du đang ở trường quay. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của dự án khiến khán giả không khỏi tò mò.

Điều công chúng đặc biệt chú ý ở khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du tiến sát lại gần Trương Tịnh Nghi rồi cả hai trao nhau nụ hôn khiến dân tình không khỏi hú hét. Hơn thế nữa, hành động kiễng chân lên hôn bạn diễn của cô nàng Trương Tịnh Nghi khiến tan chảy không biết bao nhiêu mọt phim. Được biết, cặp đôi có sự chênh lệch chiều cao nên hóa thân vào cảnh tình cảm này đúng chuẩn ngôn tình.

Hoàng Cảnh Du tiến sát lại gần Trương Tịnh Nghi rồi cả hai trao nhau nụ hôn khiến dân tình không khỏi hú hét - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội cũng rần rần chia sẻ khoảnh khắc cặp đôi Trương Tịnh Nghi – Hoàng Cảnh Du nắm tay nhau cực tình tứ trên phố. Thậm chí, còn có cảnh cùng nhau che chung một chiếc ô dưới trời mưa trông rất đỗi ngọt ngào khiến dân tình không khỏi phấn khích.

Trương Tịnh Nghi – Hoàng Cảnh Du nắm tay nhau cực tình tứ trên phố - Ảnh: Internet

Cặp đôi che chung ô đầy ngọt ngào - Ảnh: Internet

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Nội dung kể về Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) với tư cách là diễn viên chính của bộ phim Tấn Công Bạn Trai Cũ sắp được phát sóng. Một ngày nọ, cô tham gia một mini game trong chương trình tuyên truyền phim và bị thua, nội dung phạt là phải gọi điện cho bạn trai cũ, vì thế cô đã gọi cho Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du).

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử - Ảnh: Internet

Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô. Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.