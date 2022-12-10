Sau màn cầu hôn 'rắc đường' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, khán giả tiếp tục bấn loạn vì Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lại sắp tái hợp trong dự án mới?

Sao quốc tế 10/12/2022 19:03

Mạng xã hội xứ Trung vừa được một phen dậy sóng khi có tin cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có khả năng tái hợp trong dự án phim mới có tên Thiên Thiên Sủng Ái.

Vào dịp cuối năm nay, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã gây cơn sốt cho cộng đồng mọt phim. Nhờ nội dung hấp dẫn cùng sự phối hợp ăn ý, diễn xuất chuyên nghiệp, chemistry bùng nổ của cặp đôi chính Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi, bộ phim đã thu hút đông đảo sự chú ý từ khán giả và giới truyền thông. Từ đây, tên tuổi của họ cũng nổi lên như diều gặp gió.

Sau màn cầu hôn 'rắc đường' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, khán giả tiếp tục bấn loạn vì Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lại sắp tái hợp trong dự án mới? - Ảnh 1
Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, khán giả mong chờ Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tái hợp trong dự án mới - Ảnh: Internet

Theo đó, Trần Phi Vũ xuất sắc trở thành nghệ sĩ nhờ tác phẩm mà có lượng tăng fan nhiều nhất tháng 11 với tổng cộng gần 3.7 triệu fan trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Còn nữ chính Trương Tịnh Nghi cũng không kém cạnh khi các tài khoản mạng xã hội chính thức đã tăng tổng cộng hơn 3 triệu người hâm mộ. Chính vì thế các fan couple háo hức mong màn tái hợp của cặp đôi trong dự án mới.

Sau màn cầu hôn 'rắc đường' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, khán giả tiếp tục bấn loạn vì Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lại sắp tái hợp trong dự án mới? - Ảnh 2
Rộ tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có khả năng tái hợp trong dự án phim mới có tên Thiên Thiên Sủng Ái - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa được một phen dậy sóng khi có tin cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có khả năng tái hợp trong dự án phim mới có tên Thiên Thiên Sủng Ái. Được biết, đây là bộ phim chuyển thể từ truyện tranh có tên Thiên Thiên Sủng Ái (còn có tên khác là Bệnh Yêu) của tác giả Đăng La Vĩ Chi. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình của nam chính bá đạo Giang Nhẫn và nữ chính kiên cường Mạnh Thính. Mạnh Thỉnh là kiểu nữ chính điển hình trong ngôn tình người gặp người yêu, sở hữu nét đẹp đậm chất mối tình đầu, vầng hào quang tỏa sáng không gì che lấp được. Còn Giang Nhẫn tính cách ngông cuồng, cả hai không khác gì oan gia từ thời đi học.

Sau màn cầu hôn 'rắc đường' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, khán giả tiếp tục bấn loạn vì Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lại sắp tái hợp trong dự án mới? - Ảnh 3
 Nội dung xoay quanh câu chuyện tình của nam chính bá đạo Giang Nhẫn và nữ chính kiên cường Mạnh Thính - Ảnh: Internet

Cho đến khi Mạnh Thính gặp phải thảm kịch, khuôn mặt bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, cô có cơ hội trùng sinh sống lại đúng vào thời điểm năm lớp 11. Mạnh Thính quyết sống một cuộc đời mới, theo đuổi ước mơ khiêu vũ, không để người khác chà đạp mình, càng phải tránh xa Giang Nhẫn. Đáng nói đây chính là chàng trai yêu cô sâu đậm cả một đời. Mạnh Thính là hoa khôi học đường, còn Giang Nhẫn vì nụ cười của người đẹp mà nguyện ý không so đo, làm tất cả vì cô.

Dù chỉ là thông tin chưa xác thực từ phía cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi nhưng đã khiến cộng đồng mạng một phen phấn khởi và hóng chờ thông tin chính thức.

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Phần ngoại truyện của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức được lên sóng. Một trong những phân cảnh đắt giá nhất có lẽ là lúc Lý Tuân (Trần Phi Vũ) cầu hôn Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Dù chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi nhưng khiến cho các mọt phim bấn loạn.

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