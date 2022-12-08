Những minh chứng cho thấy đạo diễn cố tình sắp đặt Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời cùng chung một vũ trụ

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính dù khép lại đã lâu nhưng những chi tiết xung quanh bộ phim luôn được khán giả quan tâm nồng nhiệt. Điều khiến khán giả thích thú nhất là màn ‘vạch lá’ tìm chi tiết có liên kết nhau giữa Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và bộ ngôn tình đình đám Bên Nhau Trọn Đời. Được biết, hai bộ phim có cùng một đạo diễn, Lưu Tuấn Kiệt. Thế nên, họ khẳng định hai bộ phim cùng một vũ trụ với nhau.

Fan khẳng định Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời cùng một vũ trụ với nhau - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong tập 23, trong cuộc trò truyện của nữ chính Chu Vận và hai cô bạn thân Phương Thư Miêu và Nhậm Địch. Phương Thư Miêu chia sẻ mình đang làm trong văn phòng luật do 3 người bạn thân sáng lập ra, sư phụ của cô họ Viên, còn ông chủ họ Hà rất đẹp trai nhưng đã là hoa đã có chủ. Anh ta kết hôn với mối tình đầu, cũng là du học sinh về nước giống Chu Vận. Sau khi xâu chuỗi dữ kiện đã nhanh chóng đi đến kết luận ông chủ của Phương Thư Miêu chính là đại luật sư Hà Dĩ Thâm, còn mối tình đầu của sếp Hà không ai khác chính là Triệu Mặc Sênh.