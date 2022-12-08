Những minh chứng cho thấy đạo diễn cố tình sắp đặt Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời cùng chung một vũ trụ

Fan khẳng định đạo diễn cố tình sắp đặt Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời cùng chung một vũ trụ vì lý do này.
- Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cập nhật thêm hình ảnh của Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ trong buổi thử tạo hình nhân vật khiến dân tình hú hét
- Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính dù khép lại đã lâu nhưng những chi tiết xung quanh bộ phim luôn được khán giả quan tâm nồng nhiệt. Điều khiến khán giả thích thú nhất là màn ‘vạch lá’ tìm chi tiết có liên kết nhau giữa Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và bộ ngôn tình đình đám Bên Nhau Trọn Đời. Được biết, hai bộ phim có cùng một đạo diễn, Lưu Tuấn Kiệt. Thế nên, họ khẳng định hai bộ phim cùng một vũ trụ với nhau.
Cụ thể, trong tập 23, trong cuộc trò truyện của nữ chính Chu Vận và hai cô bạn thân Phương Thư Miêu và Nhậm Địch. Phương Thư Miêu chia sẻ mình đang làm trong văn phòng luật do 3 người bạn thân sáng lập ra, sư phụ của cô họ Viên, còn ông chủ họ Hà rất đẹp trai nhưng đã là hoa đã có chủ. Anh ta kết hôn với mối tình đầu, cũng là du học sinh về nước giống Chu Vận. Sau khi xâu chuỗi dữ kiện đã nhanh chóng đi đến kết luận ông chủ của Phương Thư Miêu chính là đại luật sư Hà Dĩ Thâm, còn mối tình đầu của sếp Hà không ai khác chính là Triệu Mặc Sênh.
Đến tập 33, Lý Tuân được tòa soạn Treasure mời đến làm nhân vật phỏng vấn. Trong bộ phim Bên Nhau Trọn Đời, công ty này lại chính là nơi của nữ chính Triệu Mặc Sênh làm nhiếp ảnh gia. Thậm chí, nhiều khán giả còn đồn đoán, ảnh chụp team công ty của Lý Tuân cũng do chính Triệu Mặc Sênh chụp và do Phương Thư Miêu giới thiệu nơi chụp ảnh.
Cũng trong tập 33, lại một lần nữa lời khẳng định chắc nịch 2 bộ phim này chung một vũ trụ với màn xuất hiện của sếp Viên (bạn thân của Hà Dĩ Thâm) trong Bên Nhau Trọn Đời. Theo đó, sếp Viên xuất hiện trong phân cảnh văn phòng luật của cô bạn Phương Thư Miêu của Chu Vận.
Nhiều khán giả còn khẳng định, đây đích thị là do đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt cố tình lồng ghép vào bộ phim. Nhờ vậy càng làm tăng tính hấp dẫn của bộ phim và khiến các mọt phim ngôn tình càng thêm phấn khích trước sự sáng tạo tài tình của đạo diễn phim.