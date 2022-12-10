Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm ấm lòng khán giả với phần ngoại truyện, toàn cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận 'đúng chuẩn' của dân IT

Sao quốc tế 10/12/2022 14:08

Phần ngoại truyện của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức được lên sóng. Một trong những phân cảnh đắt giá nhất có lẽ là lúc Lý Tuân (Trần Phi Vũ) cầu hôn Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Dù chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi nhưng khiến cho các mọt phim bấn loạn.

Mới đây, phần ngoại truyện của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức được lên sóng. Một trong những phân cảnh đắt giá nhất có lẽ là lúc Lý Tuân (Trần Phi Vũ) cầu hôn Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Dù chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi nhưng khiến cho các mọt phim bấn loạn. Được biết, trước khi phát hành phiên bản ngoại truyện, nền tảng đã nhá hàng về cảnh cầu hôn này. Lúc đó, đa phần cư dân mạng đều tỏ ra tiếc nuối vì một phân cảnh quan trọng như vậy lại không đưa vào trong 36 tập phim. Chính vì thế, khi ngoại truyện chính thức lên sóng đã khiến các khán giả vô cùng ấm lòng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm ấm lòng khán giả với phần ngoại truyện, toàn cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận 'đúng chuẩn' của dân IT - Ảnh 1
 Nền tảng đã từng nhá hàng về cảnh cầu hôn này khiến các netizen ngày đêm mong ngóng lên sóng - Ảnh: Internet

Theo nội dung của phần ngoại truyện, sau khi đăng ký kết hôn, Chu Vận trách móc Lý Tuân lần trước tỏ tình cũng là cô chủ động, cảm giác cầu hôn cũng là cô chủ động, anh không thấy ngại sao. Nghe công chúa nói vậy, Lý Tuân liền quay sang đáp: “Vậy em đợi anh đi”.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm ấm lòng khán giả với phần ngoại truyện, toàn cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận 'đúng chuẩn' của dân IT - Ảnh 2
 Chu Vận trách móc Lý Tuân mình luôn là người chủ động tỏ tình - Ảnh: Internet

Đúng như lời đã hứa, Lý Tuân đã chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ dành cho Chu Vận, anh dẫn cô đến chiếc cầu năm xưa họ từng hẹn hò vào dịp năm mới, nơi đánh dấu lần đầu tiên Lý Tuân nói với Chu Vận về tương lai. Lúc đó, Lý Tuân từng nói trong tương lai ở tòa nhà cao đối diện sẽ có một nơi dành cho họ, giờ đây anh đã thuê nó, cho chạy chữ tiếng anh lẫn tiếng trung "Chu Vận, gả cho anh nhé” để ngỏ lời cầu hôn với công chúa.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm ấm lòng khán giả với phần ngoại truyện, toàn cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận 'đúng chuẩn' của dân IT - Ảnh 3
Lý Tuân cho chạy chữ cầu hôn Chu Vận trên tòa nhà cao tầng - Ảnh: Internet

Lý Tuân sau đó quỳ một chân, anh nhẹ nhàng đưa hộp nhẫn đến trước mặt Chu Vận, trong đó có cả tờ “cam kết" năm xưa Chu Vận từng nói nếu sau này Lý Tuần muốn làm bất cứ điều gì, đều có thể đặt cô vào trong kế hoạch của anh. Sau khi Chu Vận xem xong tờ giấy. Lý Tuân nhìn cô với anh mắt ngọt ngào, dịu dàng thổ lộ: “Hôm nay anh muốn nói với em rằng, mục tiêu của anh chính là quãng đời còn lại đều cùng em ở bên nhau. Hôm nay anh có thể thực hiện được không?”. Màn cầu hôn vô cùng hoành tráng, đúng chuẩn dân IT, làm Chu Vận không khỏi xúc động, cô gật đầu đồng ý, sau đó để Lý Tuần đeo nhẫn lên tay mình.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm ấm lòng khán giả với phần ngoại truyện, toàn cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận 'đúng chuẩn' của dân IT - Ảnh 4Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm ấm lòng khán giả với phần ngoại truyện, toàn cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận 'đúng chuẩn' của dân IT - Ảnh 5Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm ấm lòng khán giả với phần ngoại truyện, toàn cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận 'đúng chuẩn' của dân IT - Ảnh 6

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm ấm lòng khán giả với phần ngoại truyện, toàn cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận 'đúng chuẩn' của dân IT - Ảnh 7
Lý Tuân quỳ xuống đưa hộp nhẫn đến trước mặt Chu Vận kèm tờ 'cam kết' của Chu Vận năm xưa - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm ấm lòng khán giả với phần ngoại truyện, toàn cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận 'đúng chuẩn' của dân IT - Ảnh 8
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

 

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