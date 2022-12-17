Tối qua, fan hâm một được một phen bất ngờ khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bất ngờ tung MV nhạc phim mang tên Falling You. Điều đặc biệt, thể hiện ca khúc này lại chính là cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm nay. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, gây cấn, còn là màn kết hợp ‘ngập mật đường’ của cặp đôi chính. Chính vì thế, sau khi bộ phim kết thúc, khán giả luôn háo hức mong đợi cặp đôi sẽ tái hợp. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm nay - Ảnh: Internet Tối qua, fan hâm một được một phen bất ngờ khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bất ngờ tung MV nhạc phim mang tên Falling You. Điều đặc biệt, thể hiện ca khúc này lại chính là cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Món quà đặc biệt này ghi lại cảnh đối trai xinh gái đẹp đứng sánh vai trong phòng thu, xen kẽ đó là những phân cảnh ngọt ngào của Lý Tuân và Chu Vận ngập tràn màn hình khiến trái tim fan càng thêm tan chảy. Đa số đều cho rằng chemistry giữa Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bùng cháy đến mức chỉ đứng thu âm cùng nhau cũng đủ khiến dân tình nhiệt liệt đẩy thuyền.

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng song ca nhạc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet Bản gốc OST Falling You do Tăng Khả Ny (đóng vai Nhậm Địch, bạn thân của nữ chính) và Đô Trí Văn thể hiện vốn đã cực kì hay và được yêu thích cuồng nhiệt khi phim phát sóng. Thế nhưng fan lại càng si mê phiên bản do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi thể hiện hơn, phần lớn cho biết họ rất bất ngờ trước chất giọng trầm ấm cực hay của mỹ nam 22 tuổi, hóa ra không chỉ có ngoại hình, diễn xuất, mà đã khả năng ca hát của Trần Phi Vũ cũng ấn tượng vô cùng, bên cạnh đó Trương Tịnh Nghi hát có đôi chút vụng về nhưng không kém phần đáng yêu, cảm xúc.

Trước đó, cặp đôi đã có màn hội ngộ trong 2 buổi livestream để quảng bá phim - Ảnh: Internet Trước đó, cặp đôi đã có màn hội ngộ trong 2 buổi livestream để quảng bá phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Xuyên suốt buổi phát sóng trực tiếp, cặp đôi đã thu hút sự chú nhờ sự tương tác vừa đáng yêu vừa duyên dáng, khiến khán giả đều không khỏi phấn khích trước chemistry ngọt ngào của cặp đôi chị em này. Đặc biệt, dân tình còn thấy được hành động vô cùng tinh tế của Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi. Khi anh chàng phát hiện áo của bạn diễn hơi hở thì đã nhẹ nhàng nhắc nhỏ bên tai để cô nàng sửa lại áo. Hành động tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, cho thấy sự ăn ý giữa cặp đôi. Trần Phi Vũ phát hiện áo của Trương Tịnh Nghi hơi hở thì đã nhẹ nhàng nhắc nhỏ bên tai để cô nàng sửa lại áo - Ảnh: Internet Cặp đôi đã từng hứa sẽ hát song ca nhạc phim nếu độ hot của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cán mốc 10.000 điểm trên Youku - Ảnh: Internet Khi buổi phát sóng kết thúc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi còn tiết lộ một bí mật đó là cặp đôi đã luyện tập và ghi âm bài hát Falling You để tặng khán giả, đúng theo lời hứa trước đó đã từng nói sẽ hát nếu độ hot của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cán mốc 10.000 điểm trên Youku. Và đúng như lời hứa, cặp đôi đã có màn kết hợp tuyệt vời trong ca khúc này khi lên sóng như một món quà ấm áp tuyệt vời gửi đến khán giả.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vừa khép lại, phim mới của Trần Phi Vũ 'âm thầm' khai máy khiến netizen không khỏi mừng rỡ Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ một thông tin phim mới của Trần Phi Vũ do Tiêu Hàn làm đạo diễn đã chính thức khai máy khiến fan không khỏi mừng rỡ.

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