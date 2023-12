Tối qua, fan hâm một được một phen bất ngờ khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bất ngờ tung MV nhạc phim mang tên Falling You. Điều đặc biệt, thể hiện ca khúc này lại chính là cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Món quà đặc biệt này ghi lại cảnh đối trai xinh gái đẹp đứng sánh vai trong phòng thu, xen kẽ đó là những phân cảnh ngọt ngào của Lý Tuân và Chu Vận ngập tràn màn hình khiến trái tim fan càng thêm tan chảy. Đa số đều cho rằng chemistry giữa Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bùng cháy đến mức chỉ đứng thu âm cùng nhau cũng đủ khiến dân tình nhiệt liệt đẩy thuyền.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm nay. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, gây cấn, còn là màn kết hợp ‘ngập mật đường’ của cặp đôi chính. Chính vì thế, sau khi bộ phim kết thúc, khán giả luôn háo hức mong đợi cặp đôi sẽ tái hợp.

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng song ca nhạc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Bản gốc OST Falling You do Tăng Khả Ny (đóng vai Nhậm Địch, bạn thân của nữ chính) và Đô Trí Văn thể hiện vốn đã cực kì hay và được yêu thích cuồng nhiệt khi phim phát sóng. Thế nhưng fan lại càng si mê phiên bản do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi thể hiện hơn, phần lớn cho biết họ rất bất ngờ trước chất giọng trầm ấm cực hay của mỹ nam 22 tuổi, hóa ra không chỉ có ngoại hình, diễn xuất, mà đã khả năng ca hát của Trần Phi Vũ cũng ấn tượng vô cùng, bên cạnh đó Trương Tịnh Nghi hát có đôi chút vụng về nhưng không kém phần đáng yêu, cảm xúc.