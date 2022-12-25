Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức nhận 'liên hoàn' thành tích khủng vào dịp cuối năm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức nhận loạt thành tích khủng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã làm nóng mùa đông năm nay với sự đón nhận đông đảo của khán giả. Theo đó, bộ phim được đánh giá có nội dung hấp dẫn, đặc biệt diễn xuất ăn ý, chemistry bùng nổ của cặp đôi chính cùng tạo hình như xé sách bước ra chính là điểm nhấn quyết định sự thành công của bộ phim. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã làm nóng mùa đông năm nay với sự đón nhận đông đảo của khán giả - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức nhận loạt thành tích khủng. Theo đó, siêu thoại phim đã lọt top 10 phim truyền hình hay nhất năm 2022 tại Super Group Awards (giải thưởng siêu thoại). Nối tiếp thành công đó, bộ phim tiếp tục nằm trong top 10 bộ phim ngọt ngào nhất của năm 2022 do Sina công bố.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức nhận loạt thành tích khủng - Ảnh: Internet Trước đó, nam chính Trần Phi Vũ đã xuất sắc trở thành nghệ sĩ nhờ tác phẩm mà có lượng tăng fan nhiều nhất tháng 11. Cụ thể, lượng fan hâm mộ anh chàng hiện đang có tổng cộng 3.660.004 fan trên tất cả các nền tảng mạng xã hội nhờ vào bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Trần Phi Vũ đã xuất sắc trở thành nghệ sĩ nhờ tác phẩm mà có lượng tăng fan nhiều nhất tháng 11 - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? Mới đây, mạng xã hội lan truyền một chi tiết cho thấy đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình ‘đẩy thuyền’ cho Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua-cua-tran-phi-vu-va-truong-tinh-nghi-chinh-thuc-nhan-lien-hoan-thanh-tich-khung-vao-dip-cuoi-nam-538980.html