Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi?

Vào dịp cuối năm nay, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã gây bão cộng đồng mạng. Sau thành công của bộ phim, cặp đôi chính đã chiếm trọn cảm tình khán giả với lượng fan theo dõi trên các trang mạng xã hội nhảy vọt.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã gây bão cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa tung ra bất ngờ vào dịp Đông Chí. Theo đó, đoàn phim tung ra loạt poster của dàn cast chính chưa từng được công bố trước đó. Nhiều fan hâm mộ vô cùng phấn khích trước phúc lợi của đoàn phim dành cho khán giả. Thậm chí, một số khán giả còn trêu đùa rằng đoàn phim cũng ngầm ‘đẩy thuyền’ cho Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Mặc dù phim kết thúc đã lâu nhưng ekip vẫn thường xuyên tung poster mới bất ngờ khiến khán giả khó lòng thoát phim.