Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi?

Sao quốc tế 24/12/2022 11:23

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một chi tiết cho thấy đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình ‘đẩy thuyền’ cho Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

Vào dịp cuối năm nay, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi đóng chính đã gây bão cộng đồng mạng. Sau thành công của bộ phim, cặp đôi chính đã chiếm trọn cảm tình khán giả với lượng fan theo dõi trên các trang mạng xã hội nhảy vọt.

Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã gây bão cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa tung ra bất ngờ vào dịp Đông Chí. Theo đó, đoàn phim tung ra loạt poster của dàn cast chính chưa từng được công bố trước đó. Nhiều fan hâm mộ vô cùng phấn khích trước phúc lợi của đoàn phim dành cho khán giả. Thậm chí, một số khán giả còn trêu đùa rằng đoàn phim cũng ngầm ‘đẩy thuyền’ cho Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Mặc dù phim kết thúc đã lâu nhưng ekip vẫn thường xuyên tung poster mới bất ngờ khiến khán giả khó lòng thoát phim.

Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 2Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 3Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 4Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 5Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 6Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 7Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 8Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 9Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 10Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 11Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 12Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 13Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 14Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 15Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 16

Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 17
Đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa tung loạt poster của cặp đôi chính chưa được công bố trước đó - Ảnh: Internet

Trước đó, đoàn phim cũng bất ngờ tung MV nhạc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, chính là ca khúc Falling You dưới sự thể hiện vô cùng tình cảm của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Qua MV, khán giả được hồi tưởng lại những cảnh phim đầy xúc cảm của phim. Từ những ngày tháng Chu Vận và Lý Tuân rung động trước đối phương, trao nhau nụ hôn đầu tiên, đến khi vượt qua bao sóng gió lại về bên nhau.

Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 18
Trước đó, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã cùng nhau song ca nhạc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những bất ngờ thú vị mà đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa tung ra để thỏa lòng sự háo hức mong chờ của các fan hâm mộ.

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Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh gây bất ngờ của Trương Tịnh Nghi trong một dự án cũ.

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