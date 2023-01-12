Sau màn hợp tác ăn ý trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được cho là đang sống chung với nhau vì lý do này?

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được nhiều fan hâm mộ ‘đẩy thuyền’ rầm rộ. Chính vì thế, nhất cử nhất động của cả hai có liên quan đến nhau luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của fan couple bày tỏ nghi ngờ Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đang sống chung với nhau. Nguyên nhân xuất phát từ việc đoạn tin nhắn thoại của Trần Phi Vũ gửi cho nhóm fan hâm mộ. Chuyện không có gì để nói nếu không có một giọng nữ chen vào. Ngay lập tức, fan couple kết luận chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là Trương Tịnh Nghi.

Sự việc này gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, đặc biệt là fan Trương Tịnh Nghi và fan Trần Phi Vũ. Họ cho rằng fan couple chỉ toàn suy diễn vô căn cứ vì khi kết thúc dự án, cặp đôi đã không còn liên quan đến nhau và họ nhiều lần khẳng định bản thân đang độc thân. Hành động này của fan couple gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Trần Phi Vũ và cả Trương Tịnh Nghi.

Đây không phải lần đầu tiên fan couple của Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi gây chuyện. Trước đó, khi bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa kết thúc, fan Trần Phi Vũ muốn muốn tập trung quảng bá phim mới Đếm Ngược Để Nói Yêu Em cùng với Châu Dã, loại bỏ các hoạt động tuyên truyền Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì phim đã kết thúc. Trong khi đó fan couple lại muốn Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa tiếp tục có sức lan tỏa và tổ chức fan meetting. Hai bên lời nói qua lại, xúc phạm và chửi bới nhau, khiến không gian mạng bùng nổ.

Nhiều khán giả cho rằng fan Trần Phi Vũ có lý hơn bởi diễn viên không thể nào sống mãi ở một bộ phim. Hành động của fan couple khiến các diễn viên rơi vào tình thế khó xử và các tác phẩm tiếp theo của họ có nguy cơ bị ảnh hưởng.