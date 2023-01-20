Fanclub Trần Phi Vũ bất ngờ tố đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì mập mờ phiên vị của nam diễn viên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin fanclub của Trương Phi Vũ đã đưa ra văn bản tố phía sản xuất phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa mập mờ về phiên vị của Trần Phi Vũ.

Vào dịp cuối năm nay, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã gây cơn sốt đối với các mọt phim Hoa Ngữ. Sự bùng nổ và thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đến gần hơn với công chúng.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin fanclub của Trương Phi Vũ đã đưa ra văn bản tố phía sản xuất phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa mập mờ về phiên vị của Trần Phi Vũ. Theo đó, phiên vị của Trần Phi Vũ là phiên 1 khi tuyên bố diễn viên chính thức lẫn thứ tự tên trên poster phim.

Tuy nhiên, sau khi đổi tên phim thành Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em thì trên nhiều nền tảng, tên của Trần Phi Vũ trên poster lại xếp sau Trương Tịnh Nghi. Họ cho rằng điều này ảnh hưởng đến quyền lợi, thành tích của nam diễn viên. Chính vì thế họ yêu cầu đoàn làm phim chịu trách nhiệm về việc này.

Ngay khi bài viết của fan Trần Phi Vũ vừa đăng tải thì weibo chính thức của phim lên tiếng, xác nhận đã có sự sai sót, đã liên hệ với các bên để chỉnh sửa lại thông tin cho chính xác. Tuy nhiên điều này vẫn khiến các fan không hài lòng vì chưa có lời xin lỗi dành cho phía của Trần Phi Vũ.

Hiện tại, vụ việc về mập mờ vị trí phiên vị của Trần Phi Vũ vẫn còn gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fanclub-tran-phi-vu-bat-ngo-to-oan-phim-chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua-vi-map-mo-phien-vi-cua-nam-dien-vien-548139.html