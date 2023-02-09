Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 09/02/2023 09:51

Mới đây, trong một hoạt động livestream của nhãn hàng, Trần Phi Vũ đã làm một hành động dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi khiến dân tình chỉ trích.

Mới đây, trong một hoạt động livestream của nhãn hàng, người dẫn chương trình đề cập đến ngày lễ tình nhân, lúc này Trần Phi Vũ đã nói rằng mình không đón ngày lễ tình nhân.

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao? - Ảnh 1

Bên cạnh đó cư dân mạng cũng phát hiện ra trong buổi livestream này của Trần Phi Vũ thì ở phần comment có chặn một số từ khoá tên người khác như Trương Tịnh Nghi, La Vân Hi. Khi gõ những tên trên rồi ấn comment trong livestream thì bị báo không đăng được hãy thử thay đổi nội dung. Không những thế, có người còn cho biết đến cả viết tắt cũng không comment được.

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao? - Ảnh 2Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao? - Ảnh 3

Được biết, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã có diễn xuất bùng nổ, ngập tràn chemistry trong dự án Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Trần Phi Vũ cùng với La Vân Hi thì có dự án Hạo Y Hành, mặc dù chưa lên sóng nhưng được khen ngợi visual đẹp đôi. Chính vì thế, Trần Phi Vũ luôn được fan couple ‘đẩy thuyền’ liên tục với Trần Phi Vũ và La Vân Hi, chính vì thế, vụ việc chặn từ khóa đã gây nên nhiều luồng tranh cãi.

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao? - Ảnh 4Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao? - Ảnh 5

Theo đó, khán giả cho rằng hành động của Trần Phi Vũ như muốn “xé couple” với bạn diễn. Điều này khiến fan và những người yêu mến cặp đôi cảm thấy không hài lòng. Họ nghĩ nếu nam diễn viên mở bình luận, để khán giả tự do trò chuyện thì sẽ không gây ra tranh cãi.

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao? - Ảnh 6

Tuy nhiên, một số khác cho rằng việc chặn bình luận là vì quyền lợi của nhãn hàng và bên đó yêu cầu Trần Phi Vũ có nghĩa vụ ưu tiên đặt nhãn hàng lên trên hết. Phần bình luận mà nhắc tên những người không liên quan thì còn ai chú tâm vào sản phẩm của nhãn hàng. Đồng thời, họ còn khen ngợi Trần Phi Vũ làm việc chuyên nghiệp.

 

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi La Vân Hi sao hoa ngữ cbiz

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