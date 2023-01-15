Sau thời gian mong chờ, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chuẩn bị tái hợp trong dự án mới?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ tái hợp trong dự án mới khiến nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú vui mừng cho màn tái hợp này.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi nhận được sự yêu mến của khán giả. Không ít fan couple ‘đẩy thuyền’ mong chờ màn tái hợp của cặp đôi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ tái hợp trong dự án Kết Hôn Mà Thôi. Sau khi thông tin này đưa ra, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú vui mừng cho màn tái hợp này. Thậm chí, thông tin này còn lọt top hot search lượt tìm kiếm trên Weibo. Tuy nhiên, một số người cho rằng thông tin này này được cho là khó có khả năng xảy ra vì cặp đôi đều có những kế hoạch phim ảnh của riêng mình.

Được biết, đây là bộ phim lấy motip kết hôn trước rồi mới yêu, nữ chính chỉ nghĩ rằng nam chính chỉ có cảm giác nhất thời nhưng thực ra nam chính lại thích nữ chính từ hồi cấp ba.

Đây không phải lần đầu tiên Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có tin đồn tái hợp trong dự án mới. Trước đó, mạng xã hội xứ Trung vừa được một phen dậy sóng khi có tin cặp đôi có khả năng tái hợp trong dự án phim mới có tên Thiên Thiên Sủng Ái. Được biết, đây là bộ phim chuyển thể từ truyện tranh có tên Thiên Thiên Sủng Ái (còn có tên khác là Bệnh Yêu) của tác giả Đăng La Vĩ Chi.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục theo dõi và đón chờ những thông tin mới nhất liên quan đến hai diễn viên Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thoi-gian-mong-cho-tran-phi-vu-va-truong-tinh-nghi-chuan-bi-tai-hop-trong-du-an-moi-546700.html