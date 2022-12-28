Bộ ảnh tạp chí Bazaar của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bất ngờ leo lên top hot search

Mới đây, các fan couple của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi một phen náo loạn khi bộ ảnh trên tạp chí Harper’s Bazaar của cặp đôi bất ngờ đứng top 12 hot search trên trang mạng giải trí xứ Trung.

Sau thời gian kết thúc, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là tựa phim nhận được nhiều sự quan tâm từ dân tình. Dàn cast chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi nhận về nhiều lời khen bởi cách diễn ngọt ngào, tương tác bùng nổ trong phim.

Mới đây, các fan couple của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi một phen náo loạn khi bộ ảnh trên tạp chí Harper’s Bazaar của cặp đôi bất ngờ được đào lại và đứng top 12 hot search trên trang mạng giải trí xứ Trung.

Được biết, bộ ảnh với những concept đa dạng, khắc họa rõ nét các cảnh tượng trong phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Cặp đôi đều mang đến vẻ trẻ trung, tươi mới. Cả hai mang đến vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng. Trong khi Trương Tịnh Nghi gây ấn tượng với nét đẹp thuần khiết bên màu tóc đen tuyền thì Trần Phi Vũ trông có phần cá tính và nổi loạn hơn bên màu tóc tẩy.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-anh-tap-chi-bazaar-cua-tran-phi-vu-va-truong-tinh-nghi-bat-ngo-leo-len-top-hot-search-540364.html