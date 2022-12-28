Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch nhận được tin vui lớn sau thời gian chờ đợi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã chính thức thông qua khâu xét duyệt và được cấp phép lên sóng với thời lượng dài tổng cộng 40 tập. Phim có sự tham gia của các diễn viên gồm Trần Tinh Húc , Lý Lan Địch , Trần Mục Trì, Hà Tuyên Lâm, Tần Thiên Vũ, Châu Chiêm, Đan Tăng, Đới Nhã Kỳ, Bạch Dư Phi, Vương Lệ Na, Tào Bác, Tương Tiêu Lâm, Trần Tư Triệt...

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhất Độ Quân Hoa. Nội dung kể về hai công chúa sinh đôi của gia tộc Li Quang Thị. Trong khi tỷ tỷ Li Quang Thanh Quy lương thiện ấm áp, tài mạo song toàn, sinh ra đã là niềm hy vọng của gia tộc, được định sẵn sẽ gả cho thiên tộc, thì muội muội Li Quang Dạ Đàm cũng xinh đẹp nhưng lúc chào đời bị xem là điềm xấu vì sấm sét đánh vào cung điện, tai hoạ kéo đến khắp nơi. Tuy nhiên, vào ngày hai giới Thần Ma cùng đón dâu thì một sự cố xảy ra và hai chị em bị gả nhầm, tạo nên không ít câu chuyện cười, đồng thời cũng dệt nên mối lương duyên thần thoại mỹ mãn.

Vụt sáng nhờ vai diễn Lý Thừa Ngân trong siêu phẩm Đông Cung, Trần Tinh Húc được đánh giá là một trong những diễn viên vừa điển trai lại diễn xuất tốt của màn ảnh Hoa Ngữ. Tính đến nay, anh sở hữu hàng loạt các tác phẩm nổi bật như Anh Hùng Xạ Điêu, Thu Hải Đường, Sao Đỏ Lấp Lánh,…

Trong khi đó, Lý Lan Địch được nhiều khi chú ý khi thủ vai chính Dư Châu Châu trong bộ phim thanh xuân ăn khách Xin Chào, Ngày Xưa Ấy hợp tác cùng Trương Tân Thành, vai Minh Vy trong drama Mộng Hồi Đại Thanh. Mới đây nhất, nữ diễn đã trở lại với tác phẩm Không Ai Khác Ngoài Tôi đóng cùng Ngưu Tuấn Phong.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường công bố lịch lên sóng chính thức cũng như những thông tin mới nhất về dự án.