Trần Phi Vũ tung loạt ảnh mãn nhãn trong trang phục giới hạn mừng năm mới khiến fan phấn khích

Trần Phi Vũ được biết đến với danh xưng ‘thái tử Cbiz’ vì là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và ‘đệ nhất mỹ nhân’ Trần Hồng. Mặc dù sinh ra trong gia đình quyền lực của Cbiz nhưng những năm qua anh chàng đã nổ lực rất nhiều để thoát khỏi cái mác của gia đình. Chính vì thế sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ đã chứng minh được năng lực tự thân của mình với khán giả. Anh chàng trở thành nam diễn viên có lượng fan tăng nhiều nhất nhờ vào phim trong tháng 11.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ đã chứng minh được năng lực tự thân của mình với khán giả - Ảnh: Internet

Không những có nhiều dự án tìm đến, mà còn nhiều trang báo, thương hiệu lựa chọn Trần Phi Vũ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Phi Vũ đã chính thức trở thành người phát ngôn cho một thương hiệu thời trang mùa đông nổi tiếng đến từ Canada. Được biết, Trần Phi Vũ cũng tung ra loạt ảnh bản thân khoác lên mình những trang phục giới hạn mừng năm mới của thương hiệu này. Khán giả vô cùng phấn khích trước loạt hình ảnh mãn nhãn mà anh chàng đăng tải.