Mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao trước thông tin fan của Trần Phi Vũ vừa có khẩu chiến trên mạng với fan couple Vận Mệnh Tuần Hoàn (fan couple của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi).

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vào dịp cuối năm nay, danh tiếng của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng cao. Không những thế, diễn xuất ăn ý của cặp đôi đã chiếm trọn cảm tình của khán giả, cộng đồng đồng fan couple luôn đẩy thuyền liên tục cho cặp đôi. Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, fan couple liên tục đẩy thuyền cặp đôi chính - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao trước thông tin fan của Trần Phi Vũ vừa có khẩu chiến trên mạng với fan couple Vận Mệnh Tuần Hoàn (fan couple của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi). Theo đó, fan Trần Phi Vũ muốn tập trung quảng bá dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của mỹ nam đóng chính cùng với Châu Dã, loại bỏ các hoạt động tuyên truyền Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì phim đã kết thúc. Trong khi đó fan couple lại muốn Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa tiếp tục có sức lan tỏa và tổ chức fan meetting. Hai bên lời nói qua lại, xúc phạm và chửi bới nhau, khiến không gian mạng bùng nổ.

Fan Trần Phi Vũ và fan couple Vận Mệnh Tuần Hoàn khẩu chiến gây gắt - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng, fan Trần Phi Vũ làm điều đó không sai vì một diễn viên không thể sống mãi với một bộ phim và cần có dự án mới để phát triển. Tuy nhiên, việc ‘khẩu chiến’ như vậy có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong các dự án mới. Được biết, dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vừa tung poster mới nhất và dự kiến ra rạp vào ngày 31/12 tới đây. Đây dự án điện ảnh được làm lại tử phim My Tomorrow, Your Yesterday ra mắt năm 2016 của Nhật Bản. Nội dung phim kể về nam chính Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ) là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật tại một trường đại học. Một lần nọ trên chuyến tàu đến trưởng, anh gặp được nữ chính Hàn Thư Nghiên (Châu Dã) và ngay lập tức yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vừa tung poster mới nhất và dự kiến ra rạp vào ngày 31/12 tới đây - Ảnh: Internet Sau khi Cốc Vũ Hiên thổ lộ tình cảm của mình, cặp đôi đã chính thức hẹn hò. Tuy nhiên ngày tháng bên nhau chỉ ngắn ngủi vỏn vẹn hơn một tháng, họ chia tay khi Cốc Vũ Hiên biết được bí mật của Hàn Thư Nghiên, để rồi cô chỉ hỏi anh: "Anh muốn làm gì nếu như nhìn thấy trước tương lai của mình?".

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