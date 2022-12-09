Phim của đôi bạn thân 'trên tình bạn dưới tình yêu' Châu Tấn và Trần Khôn thống lĩnh BXH phim truyền hình Hoa Ngữ có phí bản quyền cao nhất lịch sử

Mới đây, trên trang của Baijiahao vừa thống lập bảng xếp hạng thống kê những bộ phim truyền hình Hoa Ngữ có phí bản quyền cao nhất lịch sử.

4.Đại Quân Sư Tư Mã Ý: 1 tỷ NDT (~3400 tỷ đồng)

5.Phù Dao: 792 triệu NDT (~2700 tỷ đồng)

6.Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn: 780 triệu NDT (~2600 tỷ đồng)

7.Trường An 12 Canh Giờ: 732 triệu NDT (~2500 tỷ đồng)

8.Mị Nguyệt Truyện: 730 triệu NDT (~2500 tỷ đồng)

9.Cô Phương Bất Tự Thưởng: 680 triệu NDT (~2300 tỷ đồng)

10.Trạch Thiên Ký: 670 triệu NDT (~2300 tỷ đồng)

Theo đó, thống lĩnh 2 vị trí top đầu thuộc về phim của cặp đôi 'trên tình bạn dưới tình yêu' Châu Tấn và Trần Khôn với Hậu Cung Như Ý Truyện và Thiên Thịnh Trường Ca. Theo đó, Hậu Cung Như Ý Truyện của Châu Tấn được đầu tư khoảng 43,3 triệu USD (~ 1000 tỷ đồng) và là một trong những bộ phim được đầu tư lớn nhất, đắt giá nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Như Ý Truyện của Châu Tấn là một trong những bộ phim được đầu tư lớn nhất, đắt giá nhất của màn ảnh Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Còn về phim Thiên Thịnh Trường Ca của Trần Khôn, tuy được đầu tư khủng nhưng lại là phim lỗ nhất trong lịch sử đài Hồ Nam khi gây tổn thất hơn 600 triệu NDT (~2000 tỷ đồng).

Thiên Thịnh Trường Ca của Trần Khôn được đầu tư khủng nhưng lại lỗ nhất trong lịch sử đài Hồ Nam - Ảnh: Internet

Được biết, Châu Tấn và Trần Khôn trở thành đôi bạn thân tri kỷ từ sau bộ phim Như Sương, Như Mưa Lại Như Gió và từng hợp tác chung trong bom tấn đình đám Họa Bì. Châu Tấn từng nói rằng Trần Khôn là người đàn ông duy nhất trên đời này có thể bao dung cho cô tất cả mọi điều. Còn Trần Khôn cũng không ngại ngần khẳng định, Châu Tấn là cô gái mà anh luôn muốn nâng niu như ngọc quý. Đến nay, cả hai vẫn duy trì được tình bạn hơn 20 năm bên nhau, thậm chí còn coi nhau là người thân, là gia đình.

Trần Khôn và Châu Tấn từng hợp tác trong bom tấn Họa Bì - Ảnh: Internet

Cặp bạn thân Châu Tấn và Trần Khôn cùng thành lập công ty, trong đó có 'gà cưng' Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Không những thân thiết, vào năm 2018, cặp đôi bạn thân này còn thành lập công ty chung Đông Thân Vị Lai. Đáng chú ý, “gà nhà” Trương Tịnh Nghi đang nổi đình đám trong dự án Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Cô nàng cũng là học trò cưng của đại hoa đán đang có bước chuyển mình trong sự nghiệp khi tuổi nghề còn rất trẻ cũng giúp công ty giải trí đình đám này được quan tâm nhiều hơn.