Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình chim công: Châu Tấn và Tôn Lệ trông rườm rà diêm dúa, ‘Tuệ Hòa Công Chúa’ hợp không chỗ chê

Sao quốc tế 17/09/2022 19:16

Không ít mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ cũng từng thử sức với tạo hình chim công và mang đến cho khán giả những khoảnh khắc ấn tượng.

Châu Tấn

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình chim công: Châu Tấn và Tôn Lệ trông rườm rà diêm dúa, ‘Tuệ Hòa Công Chúa’ hợp không chỗ chê - Ảnh 1
Châu Tấn - Ảnh: Internet

Trong bộ phim Khổng Tử, nhân vật Nam Tử của Châu Tấn có đến 2 tạo hình để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Một là lúc cô được ví như tinh linh giữa rừng, khoe vẻ đẹp trong trẻo với sắc trắng. Còn lần thứ 2 là khi cô xuất hiện với sắc xanh và chiếc quạt chim công lộng lẫy. Nhưng có vẻ tạo hình diêm dúa không phù hợp với Châu Tấn cho lắm.

Tôn Lệ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình chim công: Châu Tấn và Tôn Lệ trông rườm rà diêm dúa, ‘Tuệ Hòa Công Chúa’ hợp không chỗ chê - Ảnh 2
Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Tôn Lệ khi hóa thân thành Mị Nguyệt trong bộ phim Mị Nguyệt Truyện cũng từng khoác lên mình vũ phục khổng tước để trổ tài nhảy múa. Vốn xuất thân là diễn viên múa chuyên nghiệp nên thử thách này vốn chẳng thể làm khó được Tôn Lệ. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng nó quá cầu kỳ rườm rà, không phù hợp với ngoại hình của Hi Quý Phi.

Vương Nhất Phi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình chim công: Châu Tấn và Tôn Lệ trông rườm rà diêm dúa, ‘Tuệ Hòa Công Chúa’ hợp không chỗ chê - Ảnh 3
Vương Nhất Phi - Ảnh: Internet

Trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, Vương Nhất Phi hóa thân thành Tuệ Hòa, công chúa của Điểu tộc với chân thân chính là khổng tước. Thế nên từ tính cách đến ngoại hình của nàng đều khiến chúng ta gợi nhớ đến con chim công. Stylist đã rất khéo léo khi phối hợp các loại lông vũ khác nhau để tôn lên nhan sắc đài các, cao quý của cô.

Kim Xảo Xảo

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình chim công: Châu Tấn và Tôn Lệ trông rườm rà diêm dúa, ‘Tuệ Hòa Công Chúa’ hợp không chỗ chê - Ảnh 4
Kim Xảo Xảo - Ảnh: Internet

Kim Xảo Xảo tham gia bộ phim Tây Du Ký (1986) đã từng hút hồn rất nhiều khán giả khi hóa thân thành công chúa Khổng Tước quyến rũ, xinh đẹp. Kiểu trang điểm lẫn tạo hình của Kim Xảo lúc ấy rất màu mè sặc sỡ, nếu là người khác thì chắc chắn đã bị dìm rồi, nhưng khí chất lẫn nhan sắc của người đẹp này cân được tất cả.

 

Hình ảnh 'hồ ly' Châu Tấn trong Họa Bì bất ngờ được dân mạng rầm rộ chia sẻ lại 'Bộ phim khiến ai nấy cũng phải đứng về phe ‘trà xanh’ Tiểu Duy'

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Những ngày vừa qua, netizen bỗng rầm rộ truyền tay nhau loạt ảnh của Châu Tấn trong phim Họa Bì. Đa phần đều dành nhiều lời khen cho visual cực phẩm lúc bấy giờ của cô.

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Từ khóa:   Châu Tấn Tôn Lệ Vương Nhất Phi Kim Xảo Xảo sao hoa ngữ

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